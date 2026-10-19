Fransa’da ülke geneline yayılan gösterilerin şiddet olaylarına ve yağmalara dönüşmesi üzerine hükümet harekete geçti. Başbakan Sébastien Lecornu’nun talimatıyla Lille’in de aralarında bulunduğu kuzey kentlerinde bugün ve yarın 20.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

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Fransa’da hafta sonu yaşanan kitlesel gösterilerde şiddet olaylarının ve yağmaların artması, hükümeti yeni güvenlik önlemleri almaya yöneltti. Başbakan Sébastien Lecornu, kamu düzeninin yeniden sağlanması amacıyla valilere yerel düzeyde kısmi sokağa çıkma yasakları uygulanması talimatı verdi.

Fransa'da gerilim tırmanıyor! Hükümet harekete geçti, sokağa çıkma yasağı getirildi

Bakanlıklar arası kriz toplantısının ardından açıklama yapan Lecornu, kamu düzenini yeniden tesis etme konusunda kararlı olduklarını vurguladı. Başbakanın talimatının ardından Lille’in de aralarında bulunduğu kuzey kentlerinde bugün ve yarın saat 20.00’den 06.00’ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Fransa'da gerilim tırmanıyor! Hükümet harekete geçti, sokağa çıkma yasağı getirildi

OLAĞANÜSTÜ HÂL SEÇENEĞİ MASADA

Güvenlik önlemlerinin kapsamına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lecornu, gerekmesi durumunda olağanüstü hâl ilan edilebileceğini belirtti. Ancak mevcut aşamada daha sınırlı ve hedefe yönelik kısıtlamaların uygun görüldüğünü ifade etti.

Fransa'da gerilim tırmanıyor! Hükümet harekete geçti, sokağa çıkma yasağı getirildi

Hükümetin yaklaşımı, ülke genelinde kapsamlı bir yasak yerine olayların yaşandığı bölgelerde kamu düzenini sağlamaya odaklanıyor. Valiler, alınacak tedbirleri belirlemeden önce belediye başkanları ve iş dünyasının temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunacak.

Fransa'da gerilim tırmanıyor! Hükümet harekete geçti, sokağa çıkma yasağı getirildi

PARİS’İN TAMAMI İÇİN YASAK YOK

Başbakan Lecornu, sokağa çıkma yasaklarının hangi kentlerde ve hangi kapsamda uygulanacağına ilişkin tüm ayrıntıları paylaşmadı. Ancak başkentin tamamını kapsayacak bir yasağa karşı çıktı.

Fransa'da gerilim tırmanıyor! Hükümet harekete geçti, sokağa çıkma yasağı getirildi

Paris’in bütünüyle sokağa çıkma yasağı kapsamına alınmasının söz konusu olmadığını belirten Lecornu, böyle bir uygulamanın anlamlı olmayacağını söyledi. Böylece hükümetin, kısıtlamaları yerel ihtiyaçlar ve güvenlik riskleri doğrultusunda belirlemeyi planladığı ortaya kondu.

PSG-BARCELONA MAÇI ERTELENMEYECEK

İçişleri Bakanı Laurent Nuñez de toplantının ardından yaptığı açıklamada, salı akşamı oynanması planlanan Paris Saint-Germain-Barcelona karşılaşmasının ertelenmesine yönelik bir plan bulunmadığını bildirdi.

Fransa’da hafta sonu yaşanan olayların ardından güvenlik önlemlerinin artırılması beklenirken, yerel makamların alacağı kararlar sokağa çıkma yasaklarının kapsamını ve uygulama ayrıntılarını belirleyecek.

Reuters, AFP

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