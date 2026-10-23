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Fransa'da öğrencilerden Macron'a mesaj: Artık söz değil, icraat istiyoruz

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Fransa'da öğrencilerden Macron'a mesaj: Artık söz değil, icraat istiyoruz
Başlık ResmiFransada öğrencilerden Macrona mesaj: Artık söz değil, icraat istiyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eğitim sisteminde reform talep eden öğrenci temsilcileriyle görüştü. Parcoursup sisteminin yeniden düzenlenmesi ve öğretmen açığının giderilmesi gibi konuların ele alındığı görüşmenin ardından öğrenciler, somut adımlar atılana kadar protestoları sürdüreceklerini açıkladı.

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Fransa’da eğitim sistemindeki sorunlara karşı eylem yapan lise öğrencilerinin temsilcileri, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Elysee Sarayı’nda kabul edildi. Görüşmede öğretmen eksikliği, okul binalarının durumu, uzun ders saatleri ve üniversiteye yerleştirme sistemi Parcoursup ele alındı.

Renouveau Lyceen Yönetim Kurulu Başkanı Nathanael Combary, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Parcoursup sisteminin yeniden düzenlenmesi konusunda taahhüt aldıklarını belirterek, “Oldukça açık ve net taahhütler aldık” dedi.

Combary, okul binaları için 1,5 milyar euroluk acil durum planı istediklerini de dile getirdi.

Öğretmen açığına ilişkin pazartesi günü yeni açıklamalar yapılmasının beklendiğini kaydeden Combary, okul saatleri ve lise eğitiminin mevcut yapısının da yeniden ele alınması gerektiğini söyledi.

"BOŞ SÖZLER DEĞİL, SOMUT ADIMLAR İSTİYORUZ"

Liseli Öğrenciler Sendikal Birliği Başkanı Ryad Rani ise öğrencilerin taleplerinin karşılanmasını beklediklerini vurguladı. Okul hemşirelerinin yetersizliği ve sabah 08.00’den akşam 18.00’e kadar uzanan okul günlerini de gündeme getirdiklerini belirten Rani, “Biz somut açıklamalar bekliyoruz, artık boş sözler değil” ifadelerini kullandı.

Les Lyceens Başkan Yardımcısı Louis Letoublon da Macron’un taleplere açık yaklaştığını ancak öğrencilerin temkinli olduğunu söyledi. Letoublon, “Cumhurbaşkanının yaklaşımını olumlu bulsak da lise öğrencilerine eylemlerini sürdürme çağrısı yapıyoruz” dedi.

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GÖZLER PAZARTESİ GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

Öğrenci temsilcileri, hükümet üzerindeki baskıyı sürdürmek amacıyla gösterilere devam edeceklerini bildirdi. Gözler, 26 Ekim Pazartesi günü Başbakan Sebastien Lecornu ile yapılması planlanan görüşmeye çevrildi. Öğrenciler, eğitim sistemine ilişkin taleplerinin somut kararlara dönüşmesini bekliyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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