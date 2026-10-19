Fransa'da günlerdir süren protestoların ardından hükümette istifa krizi patlak verdi. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, polisin bazı kentlerde kontrolü kaybettiğini kabul ederek Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sundu. Macron ise istifayı reddederek Nunez'in görevine devam etmesini istedi.

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Fransa'da günlerdir dinmeyen protestolar hükümeti istifa krizine sürükledi. Sokaklarda şiddet olayları büyürken polisin kontrolü kaybettiğini itiraf eden İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sundu.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez

"POLİS KONTROLÜ KAYBETTİ"

Nunez, hafta sonu yaşanan şiddet olaylarında polisin bazı kentlerde kontrolü kaybettiğini kabul etti.

Protestolar öncesinde yeterli hazırlık yapılamadığını belirten Fransız Bakan, güvenlik tedbirlerinde "öngörü eksikliği" yaşandığını söyledi.

Nunez, "Yaşanan her şeyden kendimi sorumlu hissediyorum" diyerek Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sunduğunu açıkladı.

Fransa'da polis kontrolü kaybetti! İçişleri Bakanı istifasını sundu, Macron kararını verdi

MACRON İSTİFAYI REDDETTİ

İçişleri Bakanı'nın istifa talebi Cumhurbaşkanı Macron tarafından kabul edilmedi.

FRANSA'DA 2 BİN 400 GÖZALTI

Fransız makamlarının açıklamalarına göre ülke genelinde düzenlenen protestolarda en az 2 bin 400 kişi gözaltına alındı.

Başkent Paris'te gözaltına alınanların sayısı 855'e ulaşırken 557 kişinin gözaltı süresinin devam ettiği açıklandı.

Fransa'da polis kontrolü kaybetti! İçişleri Bakanı istifasını sundu, Macron kararını verdi

TARİHİ BELEDİYE BİNASI ATEŞE VERİLDİ

Fransa'nın Limoges kentinde 19. yüzyıldan kalma belediye binası protestolar sırasında ateşe verildi.

Alevlerin sardığı tarihi binanın çatısı çökerken yapıda ağır hasar meydana geldi.

Haute-Vienne Valisi Maurice Barate, saldırganların içeride seçilmiş yetkililer, çalışanlar ve vatandaşlar bulunmasına rağmen binayı ateşe verdiğini açıkladı.

Marsilya'da göstericiler belediye binasının giriş bölümüne zorla girerken Lyon'da bir turizm bürosunda yangın çıktı.

Fransa'da polis kontrolü kaybetti! İçişleri Bakanı istifasını sundu, Macron kararını verdi

YASAKLAR KAPIDA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, olayların ardından halka seslendi.

Yaşanan şiddet nedeniyle öfke ve utanç duyduğunu belirten Macron, "Yağma yapanlar verdikleri hasarı ödemek zorunda kalacak, Cumhuriyet'i yıkmaya çalışanlar ise hesap verecek" dedi.

Fransız lider, önümüzdeki haftalarda kamu binalarını ve işletmeleri korumak amacıyla valilere belediye başkanlarıyla birlikte hareket etmeleri talimatını verdi.

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Alınabilecek önlemler arasında gerektiğinde protestoların yasaklanması da bulunuyor.

Fransa'da polis kontrolü kaybetti! İçişleri Bakanı istifasını sundu, Macron kararını verdi

PARİS'TE MAĞAZALAR YAĞMALANDI

Paris Belediye Başkanı Emmanuel Grégoire, pazar günü ve gece boyunca başkentte yaklaşık 30 mağazanın yağmalandığını açıkladı.

Grégoire, kentte meydana gelen hasarın boyutunu "muazzam ve emsalsiz" sözleriyle nitelendirdi.

Paris, Marsilya ve Lyon belediye başkanları da yaşanan yıkım nedeniyle Başbakan ile acil görüşme talebinde bulundu.

Fransa'da polis kontrolü kaybetti! İçişleri Bakanı istifasını sundu, Macron kararını verdi

POLİS MÜDAHALESİNE SORUŞTURMA

Protestolarda güvenlik güçlerinin kullandığı müdahale yöntemleri de tartışmalara neden oldu.

Mulhouse kentinde 17 yaşındaki bir kız çocuğunun bir gözünü kaybetmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Saint-Etienne'de ise genç bir göstericinin elini kaybetmesinin ardından ayrı bir soruşturma açıldı.

Paris'teki gösteriler sırasında bir kişi de kalp ve solunum durması sonucu hayatını kaybetti.

Paris Savcılığı ölümle ilgili soruşturma başlattı.

RUSYA MACRON'LA DALGA GEÇTİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Macron'un protestoculara yönelik açıklamalarıyla alay ederek Fransa'yı çifte standart uygulamakla suçladı.

Zaharova, "Fransızların Paris'i yağmalaması kesin bir kınama ve sert önlemler gerektirirken, diğer ülkelerde protestocular şehirleri yağmaladığında sessizce izlemek ve Elysee Sarayı'nın protestoların bastırılmasının kabul edilemez olduğuna ilişkin öfkeli açıklamalarını okumak gerekiyor. Bu böyle olamaz" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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