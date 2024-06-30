Fransız seçmen sandığa gidiyor, aşırı sağ farkı açtı

Fransa’da vatandaşlar, aşırı sağın Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden birinci çıkması üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un parlamentoyu feshederek aldığı erken seçim kararıyla bugün seçimlerin ilk turu için sandığa gidiyor.

4 bin 9 milletvekili adayının yarışacağı seçimlerde, ikinci tur 7 Temmuz’da yapılacak. İlk turda yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar, ikinci tura katılabilecek. Seçim üç ana ittifak etrafında dönüyor.

Aşırı sağcı Marine Le Pen’in partisi Ulusal Birlik (RN), merkez sağcı Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) lideri Eric Ciotti ve bazı LR adaylarıyla ittifak içinde katılıyor. Aşırı sağcıların seçimde galip gelmesinden endişe eden sol ve çevreci partiler ise Halk Cephesi ittifakını kurdu.

İlgili Haberler Fransa liderliği kaybetti! Polonya engeline takıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un partisi Rönesans da iktidarın ortakları Demokrasi Hareketi (MoDem) ve Horizons (Ufuklar) ile seçim için “Cumhuriyet İçin Hep Birlikte” başlığı altından seçime giriyor.

Yapılan son anketlere göre seçimlerin ilk turunda RN açık ara farkla birinci çıkacak, Halk Cephesi ikinci olacak, Macron’un ittifakı ise üçüncü sıraya gerileyecek.