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Fransız seçmen sandığa gidiyor, aşırı sağ farkı açtı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fransız seçmen sandığa gidiyor, aşırı sağ farkı açtı
Fransa, Seçimler, Marine Le Pen, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fransa’da vatandaşlar, aşırı sağın Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden birinci çıkması üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un parlamentoyu feshederek aldığı erken seçim kararıyla bugün seçimlerin ilk turu için sandığa gidiyor.

4 bin 9 milletvekili adayının yarışacağı seçimlerde, ikinci tur 7 Temmuz’da yapılacak. İlk turda yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar, ikinci tura katılabilecek. Seçim üç ana ittifak etrafında dönüyor.

Aşırı sağcı Marine Le Pen’in partisi Ulusal Birlik (RN), merkez sağcı Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) lideri Eric Ciotti ve bazı LR adaylarıyla ittifak içinde katılıyor. Aşırı sağcıların seçimde galip gelmesinden endişe eden sol ve çevreci partiler ise Halk Cephesi ittifakını kurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un partisi Rönesans da iktidarın ortakları Demokrasi Hareketi (MoDem) ve Horizons (Ufuklar) ile seçim için “Cumhuriyet İçin Hep Birlikte” başlığı altından seçime giriyor.

Fransız seçmen sandığa gidiyor, aşırı sağ farkı açtı - 1. Resim

Yapılan son anketlere göre seçimlerin ilk turunda RN açık ara farkla birinci çıkacak, Halk Cephesi ikinci olacak, Macron’un ittifakı ise üçüncü sıraya gerileyecek.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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