Erken seçim kararı almıştı! Fransa'da Macron'u kızdıracak anket sonucu

Avrupa Parlamento'sunda aşırı sağın yükselişinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron erken seçim kararı almıştı. Fransa'da yapılan son anketler seçimlerin ilk turunda en çok oyu aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik (RN) liderliğindeki koalisyonun alacağını gösteriyor.

Avrupa Birliği’nin önümüzdeki beş yıllık yönetimini belirleyecek olan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik (RN) oyların yüzde 30'undan fazlasını alarak birinci çıktı. Cumhurbaşkanı Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu.

AB seçimlerindeki yenilginin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ulusal meclisi feshederek, k 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçim kararı aldı. Gözler 30 Haziran'da yapılacak seçimlerin ilk turuna çevrilirken ülkede yapılan son anket sonuçları dikkat çekti.

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FRANSA'DA MACRON'U ŞOK EDECEK ANKET

Ipsos anket şirketinin Le Parisien gazetesi ve Radio France için yaptığı anketler, seçimlerin 30 Haziran'da yapılacak ilk turunda RN partisinin yüzde 31,5 ile ilk sırada çıkacağını, sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Halk Cephesinin ise yüzde 29,5 ile ikinci sırada yer alacağını gösterdi.

MACRON İKİNCİ SIRADA BİLE DEĞİL

Ankete göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ittifakı ise yüzde 19,5 oyla üçüncü sıraya gerileyecek.

Odoxa anketine göre, RN koalisyonunun yüzde 33, Halk Cephesinin yüzde 28 ve iktidar kanadının yüzde 19 oy oranıyla sıralanacağı tahmin edilirken, Opinionway-Vae Solis tarafından yapılan ankete göre ise RN koalisyonu yüzde 35, Halk Cephesi yüzde 28 ve iktidarın kurduğu ittifak yüzde 22 oy alacak.

FRANSA'DA AŞIRI SAĞ KARŞITI GÖSTERİLERİ SÜRÜYOR

Feministlerin de aralarında olduğu bazı sivil toplum kuruluşları, aralarında başkent Paris, Lyon ve Lille gibi kentlerin de bulunduğu birçok noktada gösteri düzenlenmesi çağrısı yaptı.

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Fransa’da kadın haklarını savunan ve cinsiyetçiliğe karşı çalışan 180'den fazla dernek ve sendikayı bir araya getiren "Alertes Feministes" kuruluşu da halkı, "aşırı sağın sahte feminizmini" ve "kadın hakları için temsil ettiği gerçek tehlikeyi" kınamak üzere başkent Paris'te toplanmaya çağırdı.

Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan ve "Feminist bir gelecek mümkün", "Feminist birlikler aşırı sağa karşı" yazılı pankartlar taşıyarak sloganlar eşliğinde yürüyen çok sayıda gösterici, ülkede yükselişe geçen aşırı sağı protesto etti.