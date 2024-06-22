Fransa'da camiye saldıran ırkçıya hapis cezası

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı 22 Haziran 2024 17:35 - Güncelleme: 22 Haziran 2024 17:50 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Avrupa'da artan İslamofobi, Fransa'da cami saldırılarının artmasına neden oluyor. Fransa'nın Beauvais kentinde bir caminin ve dükkanın duvarlarına ırkçı ifadeler yazan kişi hapis cezası aldı.