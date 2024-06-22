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Fransa'da camiye saldıran ırkçıya hapis cezası

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Fransa&#039;da camiye saldıran ırkçıya hapis cezası

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avrupa'da artan İslamofobi, Fransa'da cami saldırılarının artmasına neden oluyor. Fransa'nın Beauvais kentinde bir caminin ve dükkanın duvarlarına ırkçı ifadeler yazan kişi hapis cezası aldı.

Fransa'nın Oise vilayetine bağlı Beauvais kentinde bir caminin ve dükkanın duvarlarına ırkçı ifadeler yazan kişiye 12 ay hapis cezası verildi.

France 3 Hauts-de-France medyasının haberine göre, mahkeme, 24 Aralık 2023'te Beauvais'teki Hamza Camisi'nin dış cephesine ve bir dükkanın duvarına ırkçı ifadeler yazan kişinin davasında kararını açıkladı.

Fransa'da camiye saldıran ırkçıya hapis cezası - 1. Resim

FRANSA'DA CAMİYE SALDIRAN IRKÇIYA HAPİS CEZASI

Mahkeme, ırkçı ifadeler yazan kişiyi 6 ayı ertelenmiş olmak üzere 12 ay hapis cezasına çarptırdı.

Beauvais Cumhuriyet Savcısı Frederic Trinh, şahsın camiye gelmesinin yasaklandığını ve piskolojik tedavi görmesinin zorunlu kılındığını aktardı.

Fransa'da camiye saldıran ırkçıya hapis cezası - 2. Resim

ZANLININ SİLAH BULUNDURMASI YASAKLANDI

Hamza Camisi'nin duvarına 24 Aralık 2023'te kırmızı renkte "maymun" ifadesi yazılmıştı.

Failin ayrıca silah bulundurması da yasaklandı.

Beauvais Belediye Başkanı Franck Pia, Fransa'nın değerlerine aykırı bulduğu bu eylemin kendisini şoke ettiğini açıklayarak, kentte yaşayan Müslüman toplumuna desteğini dile getirmişti.

Fransa'da camiye saldıran ırkçıya hapis cezası - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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