Gazze’de can kaybı 38 bin 243’e yükseldi

İsrail'in katliam yaptığı Gazze'de hayat durma noktasında. 7 Ekim’den beri devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 243’e, yaralıların sayısı ise 88 bin 33’e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 277 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 50 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 130 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 38 bin 243’e, yaralıların sayısı ise 88 bin 33’e yükseldiği kaydedildi.

ÇOK SAYIDA İNSANA ULAŞILAMIYOR

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.