Gazze’de çocuklar açlıktan ölüyor... İsrail, yardım bekleyenleri vuruyor

İsrail kuşatması ve saldırısı altındaki Gazze’de açlık yüzünden 13 çocuk hayatını kaybetti. Yardım için toplanan kalabalığı bombalayan İsrail, 112 Gazzeliyi daha katletti, 760’ını yaraladı.

İsrail’in saldırıları ve kuşatması altındaki Gazze’de insani dram giderek derinleşiyor. Gazze’ye insani yardım konvoylarını engelleyen İsrail, açlık savaşı da başlattı. Gazze’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinin Müdürü Husam Ebu Safiye, yetersiz beslenme sebebiyle yedi Filistinli çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.

Açlık yüzünden can veren Filistinli çocukların sayısının 13’e yükseldiği gün, İsrail ordusu bir başka kan donduran katliam daha gerçekleştirdi. Gazze’nin güneyindeki Nablusi Kavşağı yakınında insani yardım almayı bekleyen yüzlerce Filistinliyi hedef alan İsrail askerleri 112 Gazzeliyi katlederken, 760 kişiyi de yaraladı. Görgü şahitleri, İsrail askerlerinin yaralıları taşıyan sağlık ekipleri ve sivillere de saldırdığını belirtti. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, çok sayıda kritik yaralının Şifa Hastanesine getirildiğini kaydederek, tıbbi imkânsızlıklar ve personel eksikliği sebebiyle sağlık ekiplerinin yaralıları tedavi edemediğini belirtti.

“TEHDİT GÖRDÜK, ATEŞ AÇTIK”

İsrail güvenlik kaynakları “Filistinliler yardım tırlarının etrafını sardı ve İsrail güçlerine yaklaştı. Askerler de onları tehdit olarak gördü ve ateş açtı” itirafında bulundu. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise “Gazze sakinleri tırların etrafını sardı ve yardımları yağmalamaya başladı. Bazı Filistinliler ise bu itiş-kakış ve izdihamda yaralandı” şeklindeki komik iddialarıyla dünyayla dalga geçti.

SİSTEMATİK KATLİAM!

İsrail işgal güçlerinin, Gazze’nin kuzeyinde 700 bin Filistinliyi hem hedef alarak hem de aç bırakarak sistematik katliam gerçekleştirdiğini söyleyen Bakan Kudra “İsrail’in aç bırakma savaşı neticesinde ölenlerin sayısı, özellikle çocuklar arasında artıyor. Yoğun bakımda açlık sebebiyle ölüm riskiyle karşı karşıya kalan çok sayıda çocuk var” ifadesini kullandı.

BMGK TOPLANDI

BM Güvenlik Konseyi, yaşananlar sonrası Cezayir’in talebi üzerine acil toplanma kararı aldı. Konsey, bir araya gelip atılması gereken adımları görüştü.

HAVADAN YARDIM GÜNDEMDE

BM Genel Sekreteri Guterres, katliamı kınadı ve acil insani ateşkes çağrısı yaptı. Bu arada bazı ülkelerin Gazze’ye havadan yardım yapmasının ardından Birleşmiş Milletler (BM) de aynı şekilde Gazzelilere yardım ulaştırmayı gündemine aldı. Gazze’de çatışmaların devam etmesi sebebiyle yardım dağıtmanın zorlaştığını belirten BM Sözcüsü Stephane Dujarric “Gazze’ye yönelik insani yardımları artırabilmek için havadan yardım indirme sistemi de dâhil her seçenek masada” dedi. Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Ahmed Hussen de, Gazze’ye havadan insani yardım ulaştıracaklarını duyurdu. Öte yandan Norveç Mülteci Konseyi Genel Sekreteri Jan Egeland, Gazze Şeridi’ne girmeyi bekleyen yardım tırlarının oluşturduğu kilometrelerce uzunluktaki görüntüyü paylaşarak “Yüzlerce yardım tırı Refah ve Kerem Şalom sınır kapılarında bekliyor. İhtiyacımız olan 500 tırı karşıya geçirebildiğimiz tek bir gün bile olmadı. İsrail masum insanlar için yardım tırlarının geçişine izin vermeli” dedi.