‘Gazzeli Newton’ ürettiği elektrikle mülteci kampını karanlıktan kurtardı

İsrail'in yaklaşık 5 aydır devam eden saldırıları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanan Gazze Şeridi'nde, ‘Gazzeli Newton’ lakaplı Hüsam el-Attar adlı çocuk, kısıtlı imkanlarla bir yel değirmeni yaparak sığındığı mülteci kampını karanlıktan kurtardı.

İsrail'in saldırılarından kaçan Hüsam El-Attar isimli çocuk, kısıtlı imkanlarla bir elektrik düzeneği yaptı. Herkesin ‘Gazzeli Newton’ olarak seslendiği Hüsam, hurda malzemelerle ürettiği düzenekle sığındığı kampı aydınlattı.

HERKES ONA 'GAZZELİ NEWTON' DİYOR

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinden İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle yerinden edilen ve güneydeki Refah kentine gelen 15 yaşındaki Hüsam el-Attar, eski pervaneleri kullanarak yaptığı yel değirmenleriyle elektrik üretti.

15 yaşındaki Hüsam el-Attar, "Mülteci kampında yaşayanlar, kampın aydınlatılmasında üstlendiğim rol nedeniyle bana 'Gazzeli Newton' adını verdiler" dedi.

Refah'ta Mısır sınırına yakın bir mülteci kampında yaşayan Attar, "Refah'a gelmemizden 20 gün sonra elektriklerin kesilmesi ve yerinden edilenlerin çadırlarını aydınlatacak hiçbir enerji kaynağı olmaması nedeniyle kampın karanlığını aydınlatacak bir yel değirmeni yapmayı düşündüm" diye konuştu.

Gazzeli Newton, "Burayı nasıl aydınlatırım diye düşündüm ve rüzgarın kuvvetinden kaynaklanan kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmek için bir pervane getirip taktım" ifadesini kullandı.

Attar, aydınlatma girişimlerinin ilk başta başarılı olmadığını, belirli bir süre ve birkaç kez denedikten sonra başarıya ulaştığını belirtti.

İsrail askerlerinin yerinden ettiği Filistinli çocuğun el yordamıyla yaptığı rüzgar değirmeninin pervaneleri, mülteci kampında metal sütunların üzerinde görülüyor.

“BURAYI ARALIKLI ŞEKİLDE ANDINLATABİLİYORUM”

Filistinli çocuk, "Değirmen rüzgar estiğinde çalıştığı için burayı aralıklı bir şekilde aydınlatabiliyorum, rüzgarın hızı azaldığında kampa karanlık çöküyor" dedi.

Attar, projesini geliştirmek için rüzgarın çok esmediği zamanlarda enerji depolayıp daha sonra kullanmak üzere başta piller olmak üzere gerekli malzemeleri bulmayı umuyor. İhtiyaç duyduğu pillerin Refah'ta bulunmadığını belirten Attar, halihazırda projesinin çalışması rüzgarın şiddetli estiği zamanla kısıtlı olsa da girişimini geliştirmeyi sürdürmekte kararlı.

Attar, elektrik depolayıp projesinin tamamlanması için geriye kalan malzeme ve pilleri elde edene kadar, elektrik hattını kurduğu yel değirmenlerine doğrudan bağladığını ifade etti.

Filistinli çocuk, yerinden edilmenin ve İsrail saldırılarının getirdiği acıları hafifletmek adına ailesinin ve komşularının çadırlarını aydınlatabildiği için son derece mutlu olduğunu söyledi. İsrail'in saldırılarından önce de buluşlar yaptığını belirten Attar, bir su altı ışığı, kapıları otomatik kapatan bir düzenek ve yaz aylarında serinletici bir vantilatör yaptığını aktardı.

FİLİSTİNLİLER REFAH'TA YAŞAMA TUTUNMAYA ÇALIŞIYOR

Refah kenti, İsrail ordusunun Gazze halkını göçe zorlamasının ardından 300 binden 1,4 milyona çıkan nüfusuyla, Gazze Şeridi'nin en yoğun nüfuslu kenti olarak öne çıkıyor.

İsrail'in, 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde şiddetli saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, elektrik, yakıt ve su tedariğini kesmesi, 2,3 milyon Filistinlinin yaşam mücadelesi verdiği zor şartları daha da kötüleştirdi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 663 Filistinli öldürüldü, 68 bin 395 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.