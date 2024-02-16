Gazze'de insanlık dramı! Olumsuz hava şartları hayatı daha da zorlaştırdı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altına aldığı ve bombardımana tuttuğu Gazze Şeridi'nde olumsuz hava şartları hayatı zorlaştırıyor. Refah kentindeki yerinden edilen Filistinliler, bölgede etkili olan sert rüzgar ve sağanak yağış ile mücadele ediyor.

Hamas'ın silahlı kanadı tarafından İsrail'e yönelik başlatılan operasyon, karşılıklı çatışma olarak devam ediyor. İşgalci İsrail ordusu, abluka altına aldığı Gazze Şeridi'nde kadın-çocuk ayırt etmeden sivilleri katletmeye devam ederken, acı bilanço da her geçen dakika artıyor.

SİVİLLERİ HEDEF ALMAYA DEVAM EDİYOR

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bölgeye düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk olmak üzere 28 bin 663 Filistinli öldürüldü, 68 bin 395 kişi ise yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef almaya devam ediyor.

SALDIRILAR REFAH'A YÖNELDİ

Saldırılar ise son günlerde Mısır sınırında olan ve 1,5 milyon sivilin sığındığı Refah'a yöneldi. Bombardımana tutulan bölgede çok sayıda Filistinlinin öldüğü açıklandı.

OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI HAYATI ZORLAŞTIRIYOR

İsrail'in yoğun şekilde bombaladığı Gazze Şeridi'nde etkili olan olumsuz hava şartları da hayatı zorlaştırıyor. Gazze Şeridi'nin Refah kentindeki yerinden edilen Filistinliler, bölgede etkili olan sert rüzgar, sağanak yağış ve su baskınları ile mücadele ediyor.

"KİMSENİN YAŞAYAMAYACAĞI BİR HAL ALDI"

Öte yandan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'nin kimsenin yaşayamayacağı bir hal aldığını, Refah şehrinin de tehlike altında olduğunu belirtti.