Gözlerine inanamadılar: Ayı dondurmacıya girip kasaya dayandı!

Kaliforniya’nın ünlü tatil bölgesi South Lake Tahoe, alışılmadık bir “baskın”la sarsıldı.

Sabah saat 04.00 sularında dev bir kahverengi ayı, Camp Richardson’daki Ice Cream Shop dondurmacısına girdi. Kasaya kadar ilerleyen ayı, tezgâhın arkasında tatlı arayışına çıktı.

El Dorado County Şerif Ofisi’nin açıklamasına göre, olay yerine gelen görevliler, “gözlerine inanamadı.”

'FUZZY' LAKAPLI TATLI DÜŞKÜNÜ

Bölge sakinlerinin “Fuzzy” adını verdiği ayı, gözüne kestirdiği dondurma kutularını parçaladı. Yetkililere göre ayı, özellikle çilekli dondurmadan vazgeçmedi.

İlgili Haber Küçük köpekten akılalmaz hareket! Eve giren ayıyı böyle kaçırdı

Şerif ofisinin paylaştığı fotoğraflarda, hayvanın tatlıya uzandıktan sonra suçlu bir bakışla kameraya yakalandığı görüldü.

YARI YENMİŞ KUTULAR, PENÇE İZLERİ...

Ayı, çileklinin yanı sıra diğer tatları da denedi. Yarı yenmiş kutuları devirip, mağazanın önüne pençe izleri bıraktı. Neyse ki olayda ciddi bir hasar oluşmadı. Ancak dondurmacı, tüm stokunu yenilemek zorunda kaldı.

Camp Richardson’ı işleten ExplorUS’un operasyon başkan yardımcısı William Boas, esprili bir dille “İçeri girmeden önce pençelerini kestirmeyi hiç düşünmemişti. Bu yüzden tüm dondurmaları yenilemek zorunda kaldık” dedi.

LAKE TAHOE'DA AYI ALARMI!

Son aylarda Lake Tahoe çevresinde yiyecek arayan ayıların sık sık yerleşim bölgelerine indiği biliniyor. Yetkililer, halkı yiyecekleri dışarıda bırakmamaları konusunda uyardı.