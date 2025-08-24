Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bugün İstanbul'da yağmur var mı?

Bugün İstanbul'da yağmur var mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bugün İstanbul&#039;da yağmur var mı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre, İstanbul'da bugün hava sıcaklığı en yüksek 30 dereceye kadar çıkacaktır. Dışarıya çıkmak için plan yapan İstanbullular "Bugün İstanbul'da yağmur var mı?" sorusuna cevap aramaya başladı.

Geçtiğimiz haftalarda başta İstabul olmak üzere birçok il ve ilçede sıcaklıklar sert bir şekilde düşerek sağanak yağış başlamıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından aktarılan bilgilere göre bugün İstanbul'da yağmur yağıp yağmayacağı belli oldu.

Bugün İstanbul'da yağmur var mı? - 1. Resim

BUGÜN İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

MGM'nin verilerine göre, bugün İstanbul'da yağmur yoktur. 24 Ağustos 2025 Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak.

İstanbul'da sıcaklıklar bugün 30 dereceye kadar çıkarken akşam saatlerinde ise 23 dereceye kadar düşecektir. 

Bugün İstanbul'da yağmur var mı? - 2. Resim

24 AĞUSTOS İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün İstanbul parçalı ve az bulutlu, zamanla doğu kesimleri yer yer çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinde ise Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 

İşte Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan ilçe ilçe İstanbul hava durumu...

İlçeBeklenen HavaEn Yüksek
(°C)
AdalarParçalı ve az bulutlu29
ArnavutköyParçalı ve az bulutlu28
AtaşehirParçalı ve az bulutlu29
AvcılarParçalı ve az bulutlu27
BağcılarParçalı ve az bulutlu27
BahçelievlerParçalı ve az bulutlu30
BakırköyParçalı ve az bulutlu30
BaşakşehirParçalı ve az bulutlu27
BayrampaşaParçalı ve az bulutlu27
BeşiktaşParçalı ve az bulutlu31
BeykozParçalı ve az bulutlu27
BeylikdüzüParçalı ve az bulutlu30
BeyoğluParçalı ve az bulutlu28
BüyükçekmeceParçalı ve az bulutlu30
ÇatalcaParçalı ve az bulutlu28
ÇekmeköyParçalı ve az bulutlu29
EsenlerParçalı ve az bulutlu27
EsenyurtParçalı ve az bulutlu28
EyüpParçalı ve az bulutlu29
FatihParçalı ve az bulutlu30
GaziosmanpaşaParçalı ve az bulutlu28
GüngörenParçalı ve az bulutlu30
İstanbulParçalı ve az bulutlu30
KadıköyParçalı ve az bulutlu29
KağıthaneParçalı ve az bulutlu29
KartalParçalı ve az bulutlu31
KüçükçekmeceParçalı ve az bulutlu28
MaltepeParçalı ve az bulutlu28
PendikParçalı ve az bulutlu30
SancaktepeParçalı ve az bulutlu28
SarıyerParçalı ve az bulutlu27
ŞileParçalı ve az bulutlu28
SilivriParçalı ve az bulutlu30
ŞişliParçalı ve az bulutlu29
SultanbeyliParçalı ve az bulutlu27
SultangaziParçalı ve az bulutlu28
TuzlaParçalı ve az bulutlu34
ÜmraniyeParçalı ve az bulutlu29
ÜsküdarParçalı ve az bulutlu28
ZeytinburnuParçalı ve az bulutlu30
Kaynak: Türkiye Gazetesi
1970’lerin kabusu geri dönüyor! İngiltere IMF’nin kapısında
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bursa Karacabey su kesintisi: BUSKİ duyurdu, Bursa'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - HaberlerBursa Karacabey su kesintisi: BUSKİ duyurdu, Bursa'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?Türkiye-Bulgaristan milli voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - HaberlerTürkiye-Bulgaristan milli voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?İSU su kesintisi: Gebze'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - HaberlerİSU su kesintisi: Gebze'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'dan ayrıldı mı, Kayseri maçında neden yok? Resmi açıklama geldi - HaberlerBarış Alper Yılmaz, Galatasaray'dan ayrıldı mı?Mustafa Özkaya neden öldü? Atakan Özkaya babasını son yolculuğuna uğurladı - HaberlerMustafa Özkaya neden öldü? Atakan Özkaya babasını son yolculuğuna uğurladıKayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta, nereden izlenir, ilk 11'ler belli oldu mu? - HaberlerKayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta, nereden izlenir, ilk 11'ler belli oldu mu?
Sonraki Haber Yükleniyor...