Bugün İstanbul'da yağmur var mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre, İstanbul'da bugün hava sıcaklığı en yüksek 30 dereceye kadar çıkacaktır. Dışarıya çıkmak için plan yapan İstanbullular "Bugün İstanbul'da yağmur var mı?" sorusuna cevap aramaya başladı.
Geçtiğimiz haftalarda başta İstabul olmak üzere birçok il ve ilçede sıcaklıklar sert bir şekilde düşerek sağanak yağış başlamıştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından aktarılan bilgilere göre bugün İstanbul'da yağmur yağıp yağmayacağı belli oldu.
BUGÜN İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?
MGM'nin verilerine göre, bugün İstanbul'da yağmur yoktur. 24 Ağustos 2025 Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak.
İstanbul'da sıcaklıklar bugün 30 dereceye kadar çıkarken akşam saatlerinde ise 23 dereceye kadar düşecektir.
24 AĞUSTOS İSTANBUL HAVA DURUMU
Bugün İstanbul parçalı ve az bulutlu, zamanla doğu kesimleri yer yer çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinde ise Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
İşte Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan ilçe ilçe İstanbul hava durumu...
|İlçe
|Beklenen Hava
|En Yüksek
(°C)
|Adalar
|Parçalı ve az bulutlu
|29
|Arnavutköy
|Parçalı ve az bulutlu
|28
|Ataşehir
|Parçalı ve az bulutlu
|29
|Avcılar
|Parçalı ve az bulutlu
|27
|Bağcılar
|Parçalı ve az bulutlu
|27
|Bahçelievler
|Parçalı ve az bulutlu
|30
|Bakırköy
|Parçalı ve az bulutlu
|30
|Başakşehir
|Parçalı ve az bulutlu
|27
|Bayrampaşa
|Parçalı ve az bulutlu
|27
|Beşiktaş
|Parçalı ve az bulutlu
|31
|Beykoz
|Parçalı ve az bulutlu
|27
|Beylikdüzü
|Parçalı ve az bulutlu
|30
|Beyoğlu
|Parçalı ve az bulutlu
|28
|Büyükçekmece
|Parçalı ve az bulutlu
|30
|Çatalca
|Parçalı ve az bulutlu
|28
|Çekmeköy
|Parçalı ve az bulutlu
|29
|Esenler
|Parçalı ve az bulutlu
|27
|Esenyurt
|Parçalı ve az bulutlu
|28
|Eyüp
|Parçalı ve az bulutlu
|29
|Fatih
|Parçalı ve az bulutlu
|30
|Gaziosmanpaşa
|Parçalı ve az bulutlu
|28
|Güngören
|Parçalı ve az bulutlu
|30
|İstanbul
|Parçalı ve az bulutlu
|30
|Kadıköy
|Parçalı ve az bulutlu
|29
|Kağıthane
|Parçalı ve az bulutlu
|29
|Kartal
|Parçalı ve az bulutlu
|31
|Küçükçekmece
|Parçalı ve az bulutlu
|28
|Maltepe
|Parçalı ve az bulutlu
|28
|Pendik
|Parçalı ve az bulutlu
|30
|Sancaktepe
|Parçalı ve az bulutlu
|28
|Sarıyer
|Parçalı ve az bulutlu
|27
|Şile
|Parçalı ve az bulutlu
|28
|Silivri
|Parçalı ve az bulutlu
|30
|Şişli
|Parçalı ve az bulutlu
|29
|Sultanbeyli
|Parçalı ve az bulutlu
|27
|Sultangazi
|Parçalı ve az bulutlu
|28
|Tuzla
|Parçalı ve az bulutlu
|34
|Ümraniye
|Parçalı ve az bulutlu
|29
|Üsküdar
|Parçalı ve az bulutlu
|28
|Zeytinburnu
|Parçalı ve az bulutlu
|30