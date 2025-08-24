Bugün İstanbul'da yağmur var mı?

Geçtiğimiz haftalarda başta İstabul olmak üzere birçok il ve ilçede sıcaklıklar sert bir şekilde düşerek sağanak yağış başlamıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından aktarılan bilgilere göre bugün İstanbul'da yağmur yağıp yağmayacağı belli oldu.

BUGÜN İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

MGM'nin verilerine göre, bugün İstanbul'da yağmur yoktur. 24 Ağustos 2025 Pazar günü hava parçalı bulutlu olacak.

İstanbul'da sıcaklıklar bugün 30 dereceye kadar çıkarken akşam saatlerinde ise 23 dereceye kadar düşecektir.

24 AĞUSTOS İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün İstanbul parçalı ve az bulutlu, zamanla doğu kesimleri yer yer çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinde ise Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İşte Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan ilçe ilçe İstanbul hava durumu...