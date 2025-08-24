Üniversite e-kayıt ekranı: Üniversite kayıtları ne zaman?

Üniversite kayıt süreci öğrencileri radarına girdi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 sonuçlarının açıklanmasıyla beraber tercihler alındı. 1–13 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlanan tercih süreci ardından gözler üniversite kayıtlarına çevrildi.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

ÖSYM ve YÖK tarafından paylaşılan bilgilere bakıldığıda; üniversite kayıtları 1–5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.



Üniversite kayıtları hem e-Devlet üzerinden online olarak hem de üniversitelerin öğrenci işleri birimlerinden tamamlanabilecek. Kayıt tarihlerine ve gerekli belgelere ilişkin ayrıntılar, üniversitelerin resmi internet siteleri ve YÖK duyuruları aracılığıyla duyurulacak.