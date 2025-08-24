Üniversite e-kayıt ekranı: Üniversite kayıtları ne zaman?
YKS yerleştirme sonuçlarını açıklanmasına kısa bir süre kala adayların gündeminde "Üniversite kayıtları ne zaman?" sorusu yer alıyor. ÖSYM tarafından duyurulacak yerleştirme sonuçlarının ardından üniversite kayıt işlemlerini gerçekleştirecektir.
Üniversite kayıt süreci öğrencileri radarına girdi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 sonuçlarının açıklanmasıyla beraber tercihler alındı. 1–13 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlanan tercih süreci ardından gözler üniversite kayıtlarına çevrildi.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
ÖSYM ve YÖK tarafından paylaşılan bilgilere bakıldığıda; üniversite kayıtları 1–5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.
Üniversite kayıtları hem e-Devlet üzerinden online olarak hem de üniversitelerin öğrenci işleri birimlerinden tamamlanabilecek. Kayıt tarihlerine ve gerekli belgelere ilişkin ayrıntılar, üniversitelerin resmi internet siteleri ve YÖK duyuruları aracılığıyla duyurulacak.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
- Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
- Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
- Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
- Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
- Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
ÜNİVERSİTE E-KAYIT EKRANI
Üniversiteye online kayıt yaptırmak için e-Devlet kapısına T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılır.
“Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” sekmesinden “Üniversite e-Kayıt” ekranı seçilir. Ardından ilgili üniversite ve bölümler listelenir, gerekli onaylar verilir. Kayıt tamamlandıktan sonra kayıt belgesi oluşturulur.
