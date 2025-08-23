YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? YKS tercih sonuçları son dakika gelişmeleri

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, adaylar ve aileleri ÖSYM’den gelecek yerleştirme sonuçları duyurusuna kilitlendi. Sonuçların ne zaman açıklanacağına dair sorular, özellikle bugün ve hafta sonu yoğun bir şekilde araştırılıyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?

2025 YKS tercih sonuçları için ÖSYM’den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Adaylar, 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü sonuçların açıklanabileceğini düşünüyor.

ÖSYM’nin üniversite kayıt takvimine göre (1-5 Eylül 2025) sonuçların en geç 29 Ağustos’a kadar duyurulması gerektiği üzerinde duruluyor.

Tercih işlemleri 1-13 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Geçmiş yıllarda sonuçlar genellikle tercih döneminden 7-15 gün sonra açıklandığı için bugün ve önümüzdeki günlerde sonuçların açıklanması bekleniyor.

Adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuçlarını sorgulayabilecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI HAFTA SONU AÇIKLANIR MI?

Üniversite kayıtlarına kısa bir süre kalması nedeniyle YKS tercih sonuçlarının 23-24 Ağustos 2025 tarihlerinde duyurulabileceği beklentisi artsa da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sonuçların açıklanmasının ardından yerleşen adaylar için e-kayıt işlemleri 1-3 Eylül, yüz yüze kayıtlar ise 1-5 Eylül tarihlerinde yapılacak.

SON DAKİKA YKS TERCİH SONUÇLARI

YKS tercih sonuçlarına dair son dakika gelişmeleri, milyonlarca adayın gündeminde ilk sırada yer alıyor.

ÖSYM’nin yerleştirme işlemlerini tamamladığına dair kulis bilgileri sosyal medyada dolaşsa da henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Sonuçlar açıklandığında, adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuc.osym.gov.tr üzerinden hangi üniversite ve bölüme yerleştiğini öğrenebilecek.

Yerleşemeyen adaylar için ise ek tercih dönemi, ÖSYM tarafından boş kontenjanların duyurulmasıyla başlayacak.