KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, şehir dışında eğitim alacak öğrenciler için KYK yurt ve burs başvuruları gündeme geldi. ÖSYM’nin yerleştirme sonuçlarını bekleyen adaylar gözleri GSB’nin duyurularına çevrildi.

KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı için KYK burs ve yurt başvuruları henüz başlamadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), resmi başvuru takvimini duyurmak için ÖSYM’nin üniversite yerleştirme işlemlerini tamamlamasını bekliyor.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, yurt başvurularının ağustos sonu veya eylülün ilk haftası, burs ve kredi başvurularının ise ekim veya kasım aylarında başlaması öngörülüyor.

KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurt başvuruları, 2025 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından ağustos ayının son günlerinde veya eylül ayının başında başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl, yurt başvuruları 20-24 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Bu nedenle 2025’te de benzer bir takvim öngörülüyor.

KYK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle gerçekleştiriliyor.

Adayların, başvuru sürecinde e-Devlet’teki öğrenim bilgilerini kontrol etmeleri ve hatalı bilgileri düzelttirmeleri gerekiyor. Aksi takdirde başvurular geçersiz sayılabilir.

2025 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2025 Ocak itibarıyla ön lisans ve lisans öğrencileri için KYK burs ücreti 3.000 TL olarak belirlendi. 2026 ücretleri Aralık 2025’te açıklanacak.

Başvuru sürecinde, öğrencilerin ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin bilgiler e-Devlet üzerinden toplanacak ve bu bilgiler kamu kurumlarından teyit edilecek. GSB, bütçe durumuna göre belirli sayıda öğrenciye geri ödemesiz burs, diğer uygun öğrencilere ise geri ödemeli öğrenim kredisi sağlayacak.