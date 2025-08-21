Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Adli tatil ne zaman bitecek?

Adli tatil ne zaman bitecek? sorusu en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Adli tatil döneminde Türkiye'deki yargı sistemi nefes alır, hakim ve savcılar dinlenme fırsatı bulur. Ağustos aylarının sonlarına doğru adli tatilin ne zaman biteceği merak konusu oldu.

Her yıl yaz döneminde uygulanan adli tatil, 20 Temmuz’da başladı. Mahkemelerde duruşmaların büyük oranda ertelendiği bu süreçte sadece belli başlı davalar görülmeye devam eder.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) madde 102 uyarınca, adli tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri her sene aynıdır. Peki, Adli tatil ne zaman bitecek? İşte tüm ayrıntılar...

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Adli tatil, 31 Ağustos Pazar günü tamamlanacak. Yeni adli yıl 1 Eylül 2025 tarihinde başlayacak. Bu dönemde mahkemeler, bazı istisnalar hariç işlem yapmayacak.

ADLİ TATİLDE DAVA AÇILIR MI?

Adli tatil süresince, HMK’da belirtilen istisnalar dışında dava takibi mümkün değildir.Ancak adli tatilde ise yeni dava açılabilir. Açılan davaların takibi, 1 Eylül tarihinden itibaren yapılacaktır.

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALARA BAKILIYOR?

Adli tatil süresince sadece istisna gerektiren davalara bakılabiliyor. Bu kapsamda görülen davalar arasında; nafaka, velayet, tutukluluk incelemeleri, ihtiyati tedbirler ve delil tespiti gibi acil ve ivedi işler yer alıyor.  Diğer tüm dava ve duruşmalar ise adli tatil sonrasına ertelenir.

