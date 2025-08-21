Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > ÖZYES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖZYES sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ÖZYES sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS, ÖSYM, Sonuçlar, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 YKS kapsamında Spor Bilimleri için gerçekleştirilen ÖZYES sonuçlarının açıklanması merakla bekleniyor. 2025 YKS Spor Yetenek sınavı sonuçları için adaylar, ÖSYM'nin duyuracağı takvimi takip ediyor.

ÖZYES sonuçları ne zaman açıklanacak? 13-17 Ağustos’ta tamamlanan sınavın ardından gözler ÖSYM’nin sonuç açıklama takvimine çevrildi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında Spor Bilimleri alanında yapılan Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçları bekleniyor. 

ÖZYES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 YKS ÖZYES sonuçları, ÖSYM’nin resmi sınav takvimine göre 12 Eylül 2025 Cuma günü açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi sonuc.osym.gov.tr veya Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

Sınav, 13-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde çeşitli merkezlerde gerçekleştirildi. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, adayların başarı durumları ve puan bilgileri netleşecek. Ardından yerleştirme süreci başlayacak.

ÖZYES sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1. Resim

2025 YKS SPOR YETENEK SINAVI SONUÇ TARİHİ

2025 YKS ÖZYES, Spor Bilimleri fakültelerine giriş için merkezi olarak düzenlenen bir sınav olup, 13-17 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Sonuçlar 12 Eylül 2025’te açıklanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Zelenskiy, Putin'le görüşmek için şartını açıkladı! Görüşme için Türkiye'yi işaret etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Başakşehir - Universitatea Craiova maç kadrosu açıklandı! İlk 11'de kimler oynayacak, maç hangi kanalda? - HaberlerBaşakşehir - Universitatea Craiova maç kadrosu açıklandı! İlk 11'de kimler oynayacak, maç hangi kanalda?Az önce deprem mi oldu? 21 Ağustos deprem listesi paylaşıldı - HaberlerAz önce deprem mi oldu? 21 Ağustos deprem listesi paylaşıldıDGS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı? - HaberlerDGS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?MasterChef yedeklerden kim girdi? 20 Ağustos 2025 MasterChef'te ana kadroya giren isim belli oldu - HaberlerMasterChef yedeklerden kim girdi? 20 Ağustos 2025 MasterChef'te ana kadroya giren isim belli olduRoblox ne zaman açılacak? 21 Ağustos Roblox erişim engelinde son durum - HaberlerRoblox ne zaman açılacak?Lausanne - Beşiktaş maç kadrosu belli oldu! İlk 11’de kimler var, kimler eksik? - HaberlerLausanne - Beşiktaş maç kadrosu belli oldu! İlk 11’de kimler var, kimler eksik?
Sonraki Haber Yükleniyor...