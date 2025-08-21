ÖZYES sonuçları ne zaman açıklanacak? 13-17 Ağustos’ta tamamlanan sınavın ardından gözler ÖSYM’nin sonuç açıklama takvimine çevrildi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında Spor Bilimleri alanında yapılan Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçları bekleniyor.

ÖZYES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 YKS ÖZYES sonuçları, ÖSYM’nin resmi sınav takvimine göre 12 Eylül 2025 Cuma günü açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi sonuc.osym.gov.tr veya Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

Sınav, 13-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde çeşitli merkezlerde gerçekleştirildi. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, adayların başarı durumları ve puan bilgileri netleşecek. Ardından yerleştirme süreci başlayacak.

2025 YKS SPOR YETENEK SINAVI SONUÇ TARİHİ

