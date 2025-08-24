Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Nükleer santralde yangın çıktı! Rusya 'risk çok yüksek' dedi!

Nükleer santralde yangın çıktı! Rusya 'risk çok yüksek' dedi!

- Güncelleme:
Dünya Haberleri

Ukrayna dronunu düşürdüğünü iddia eden Moskova yönetimi, Kursk Nükleer Santrali’nde çıkan yangınla sarsıldı. Patlama paniğiyle birlikte santralin kapasitesi düştü.

Rusya’nın batısında bulunan Kursk Nükleer Enerji Santrali’nde Pazar günü yangın çıktı. Moskova yönetimi, yangının Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının düşürülmesi sonucu meydana geldiğini iddia etti.

Rus yetkililer, “cihazın patladığını ve tesisin endüstriyel sahasında yangın çıktığını” duyurdu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü, herhangi bir can kaybı yaşanmadığı açıklandı.

RADYASYON SEVİYELERİ HAKKINDA KONUŞTU

Santralden yükselen dumanlar çevreye yayılırken, bölgedeki halk arasında radyasyon korkusu hızla yayıldı. Yetkililer, “radyasyon seviyeleri değişmedi” açıklaması yapsa da, Telegram üzerinden paylaşılan mesaj, yaşanan endişeyi bastırmaya yetmedi.

Santral yönetimi, “Kursk NGS sahasında ve çevresinde radyasyon arka planı değişmedi, doğal seviyelere karşılık geliyor” mesajını Telegram üzerinden paylaştı.

Ancak, yangın sonrası tesisin kapasitesinde düşüş yaşandığı görüldü.

ULUSLARARASI ATOM ENERJİSİ AJANSI UYARIYOR

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Rusya’nın 2022’de Ukrayna’ya saldırısından bu yana nükleer santrallerin çevresinde yaşanan çatışmaların büyük riskler taşıdığı konusunda defalarca uyarıda bulunmuştu.

CEPHEYE YAKIN STRATEJİK NOKTA

Kursk Nükleer Santrali, Rusya-Ukrayna sınırına yakın bir bölgede, yaklaşık 440 bin kişinin yaşadığı Kursk şehrinin batısında yer alıyor.

Rusya, 2014’te ilhak ettiği Kırım dahil Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 20’sini kontrol etmeyi sürdürüyor. Devam eden savaşta on binlerce insan hayatını kaybetti, milyonlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

