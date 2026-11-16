GTA 6 için koca şehri değiştirdiler! 4 ülke önlemler aldı, ekonomiye 1 milyar dolarlık darbe

Dünyanın en çok beklenen oyunlarından GTA 6'nın çıkışına üç gün kala ABD'nin Miami kenti adeta baştan değişti. Rockstar Games ile yapılan 3,9 milyon dolarlık anlaşmanın ardından havalimanından stadyuma, caddelerden sahillere kadar şehrin birçok noktası oyundaki "Vice City" atmosferine büründü. Japonya'da çalışanlara özel izin verilirken İngiltere'de internet şirketleri yoğun indirme trafiğine karşı hazırlık yaptı. Ücretsiz oyun kodları için kampanyalar başlatıldı, bazı ülkelerde ise erişim kısıtlamaları gündeme geldi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Oyun dünyasının 13 yılı aşkın süredir beklediği Grand Theft Auto 6 (GTA 6), 19 Kasım 2026'da piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Rockstar Games'in yeni oyunu için dünya genelinde geri sayım sürerken ABD'de bir şehir dev bir tanıtım alanına dönüştürüldü.

GTA serisinin kurgusal şehri Vice City'ye ilham veren Miami, oyunun çıkışı öncesinde neon pembe ışıklar, dev reklam panoları ve özel tasarımlarla donatıldı.

GTA 6 için koca şehri değiştirdiler! 4 ülke önlemler aldı, 1 milyar dolarlık kayıp bekleniyor

GTA 6 İÇİN 3,9 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Miami-Dade yönetimi ile Rockstar Games arasında 3,9 milyon dolar değerinde reklam ve tanıtım anlaşması yapıldı.

Miami Heat basketbol takımının maçlarına ev sahipliği yapan Kaseya Center, Miami Uluslararası Havalimanı ve şehrin işlek caddeleri kampanyanın merkezine yerleştirildi.

GTA 6 için koca şehri değiştirdiler! 4 ülke önlemler aldı, 1 milyar dolarlık kayıp bekleniyor

Miami Beach'teki konteynerlerden şehir merkezindeki dev duvar resimlerine, boks ringlerinden kahve bardaklarına kadar birçok noktada "Vice City" yazıları kullanılmaya başlandı.

GTA 6 için koca şehri değiştirdiler! 4 ülke önlemler aldı, 1 milyar dolarlık kayıp bekleniyor

Şehrin farklı bölgelerinde pembe neon ışıklarla hazırlanan süslemeler ve GTA 6 reklamları yer aldı.

MİAMİ'DE SCARFACE SAHNESİ YENİDEN CANLANDIRILDI

Tanıtım kampanyasında 1983 yapımı ünlü Scarface (Yaralı Yüz) filmine de göndermeler yapıldı.

Miami Beach'te filmin sahnelerinden birinin çekildiği bölgeye "Welcome to Vice City" yazılı pembe neonlarla süslenmiş klasik bir otomobil yerleştirildi.

Otomobilin yanında filmin baş karakteri Tony Montana'ya benzeyen bir manken de sergilendi. Bölge, turistlerin ve oyunseverlerin fotoğraf çektirdiği noktalardan biri haline geldi.

Miami'de büyüyen 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Yarixza Hernandez, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Bu şehirde büyüdüm. Miami'yi seviyorum ve en sevdiğim oyunlardan birinin büyüdüğüm yerde geçmesini görmek çılgınca bir şey" diye konuştu.

GTA 6 için koca şehri değiştirdiler! 4 ülke önlemler aldı, ekonomiye 1 milyar dolarlık darbe

JAPONYA'DA GTA 6 İÇİN ÇALIŞANLARA İZİN

GTA 6'nın çıkışı, dünyanın farklı ülkelerindeki şirketlerin çalışma takvimlerine de yansıdı.

Japon oyun şirketi Pocketpair, GTA 6 oynamak isteyen çalışanları için 19-23 Kasım tarihlerini kapsayan özel izin dönemi duyurdu.

Palworld oyununun geliştiricisi olan şirket, uygulamayı esprili bir ifadeyle "Vice City'ye iş seyahati" olarak tanıttı. Beş günlük dönem hafta sonunu da kapsıyor.

İngiltere merkezli Raptor PR ise dokuz kişilik ekibine GTA 6 oynamaları için bir günlük ek izin verdi.

Teknoloji şirketi Logitech de çalışanlarına oyun oynamaya ayırabilecekleri bir günlük "Logi Game Day" izni sundu. Ancak bu uygulama yalnızca GTA 6 için değil, genel olarak oyun oynamak isteyen çalışanlar için hazırlandı.

İNGİLTERE'DE İNTERNET ALTYAPISI GTA 6 İÇİN HAZIRLANDI

GTA 6'nın çıkışı öncesinde İngiltere'de internet trafiği için hazırlıklar başladı.

Ülkenin en büyük geniş bant ağını işleten Openreach, milyonlarca kişinin aynı dönemde oyunu indirmesinin oluşturabileceği yoğunluğu takip ediyor.

Openreach Ağ Teknolojileri Direktörü Trevor Linney, Eurogamer'a yaptığı açıklamada, "GTA 6 uzun süredir radarımızdaydı" dedi.

Linney, "Fortnite ve Call of Duty gibi oyunlardan biliyoruz ki büyük bir çıkış veya güncelleme ağ üzerinden devasa miktarda veri trafiğine yol açabiliyor" ifadelerini kullandı.

Şirketin hazırlıklarını tamamladığını belirten Linney, "Ağımız ve ekiplerimiz hazır ve GTA 6, yeni bir indirme rekoru açısından kesinlikle takip edeceğimiz bir yapım" diye konuştu.

İngiltere'nin iletişim düzenleyicisi Ofcom ise geniş bant ağlarının yoğun indirme talebini karşılayabilecek durumda olması gerektiğini açıkladı.

GTA 6 için koca şehri değiştirdiler! 4 ülke önlemler aldı, ekonomiye 1 milyar dolarlık darbe

ABD EKONOMİSİNDE 1 MİLYAR DOLARLIK KAYIP BEKLENTİSİ

19 Kasım'da yaklaşık 1,5 milyon Amerikan çalışanının işe gitmeyerek izin alması ve bunun ülkeye tek günde 1 milyar dolarlık üretim kaybı yaşatması bekleniyor.

New York Post'un aktardığına göre bazı Amerikalı çalışanlar, GTA 6'yı çıktığı gün oynayabilmek için ücretli izinlerini şimdiden biriktiriyor.

GTA 5'in 2013'te piyasaya sürülmesi sırasında da benzer bir tablo yaşanmıştı. Oyun sitesi IGN'in yaklaşık 11 bin okuyucuyla gerçekleştirdiği ankette katılımcıların yüzde 46'sı izin aldığını, yaklaşık yüzde 20'si ise çıkış sabahı işe gitmemeyi planladığını açıklamıştı.

GTA 6 İÇİN ÜCRETSİZ OYUN KODLARI DAĞITILIYOR

GTA 6'nın çıkışına özel kampanyalar da başlatıldı.

ComicBook.com'un haberine göre canlı yayın platformu Kick, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S kullanıcıları için 10 bin adet GTA 6 Ultimate Edition oyun kodunun ödül olarak verileceği kampanyayı duyurdu.

Kampanyaya katılan kullanıcılar, Kick üzerinden üç saat canlı yayın izleyerek ödül kutusu açma hakkı kazanabiliyor. Ancak her kutudan oyun kodu çıkması garanti edilmiyor.

12 Kasım'da başlayan kampanya 7 Aralık'a kadar devam edecek. Kazananlara kodlar 19 Kasım'dan itibaren iletilebilecek.

Twitch de 19-30 Kasım tarihleri arasında izleyicilere GTA 6 oyun kodları dağıtacağını duyurdu. Kampanyanın ayrıntılarının bir kısmı henüz açıklanmadı.

GTA 6 için koca şehri değiştirdiler! 4 ülke önlemler aldı, 1 milyar dolarlık kayıp bekleniyor

MICROSOFT GTA 6 İÇİN TİMSAH ŞEKLİNDE XBOX TASARLADI

GTA 6'nın çıkışı öncesinde Microsoft da sıra dışı bir tanıtım kampanyasına imza attı. Şirket, Florida'nın simgelerinden timsahtan esinlenerek Xbox Series X-BITE adını verdiği özel bir oyun konsolu tasarladı.

Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki timsahın gövdesine çalışan bir Xbox Series X yerleştirilirken ağzına da üzerinde ısırık izleri bulunan özel bir kumanda konuldu.

Dünyada yalnızca bir adet üretilen konsol için ABD'de 3-10 Kasım tarihleri arasında çekiliş düzenlendi. Microsoft, kazanan kişiye özel tasarımı hediye edeceğini duyurdu.

GTA 6 HANGİ ÜLKELERDE ERİŞİME AÇILACAK?

GTA 6'nın küresel çıkışı öncesinde bazı ülkelerde dijital mağazalara erişim ve satış kısıtlamaları da gündeme geldi.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde oyunun ön siparişleri erişime açılırken Rusya'da yaptırımlar nedeniyle resmi dijital satış kanallarına erişim sorunu bulunuyor.

Çin'de sıkı içerik onayı kuralları nedeniyle oyunun resmî satışına ilişkin kısıtlamalar söz konusu.

Kuveyt ve Umman'da oyunun yerel PlayStation mağazalarında listelenmemesi de erişim tartışmalarına neden oldu.

Bahreyn ve Katar için de doğrulanmış bir resmi yasak açıklaması henüz yok.

XBOX ONE KULLANICILARINA GTA 6 SÜRPRİZİ

GTA 6'nın çıkışına günler kala Microsoft ve Rockstar Games arasındaki yeni iş birliği için de adımlar atıldı.

GameBolt'un haberine göre Microsoft ile Rockstar'ın ana şirketi Take-Two Interactive arasında 10 yıllık stratejik ortaklık duyuruldu.

Anlaşma kapsamında GTA 6'nın 19 Kasım'dan itibaren Xbox Cloud Gaming üzerinden oynanabilmesi planlanıyor.

Xbox One kullanıcıları da oyunu bulut üzerinden oynayabilecek. Ancak bunun için uyumlu hesap, bağlantı ve bulut oyun hizmetine erişim koşullarının karşılanması gerekiyor.

Oyunun doğrudan Xbox One donanımında çalıştırılması ise söz konusu değil.

RAKİP OYUN ŞİRKETİNDEN 'SİLMEYİN' ÇAĞRISI

GTA 6'nın yüksek depolama alanı ihtiyacı, diğer oyun şirketlerinin de gündemine girdi.

Game Rant'ın haberine göre Electronic Arts, Madden NFL 27 oyununda yayımladığı mesajla oyunculara "Silmeyin!" çağrısında bulundu.

Şirket, GTA 6'nın adını doğrudan kullanmasa da yeni oyuna yer açmak isteyen kullanıcıların mevcut oyunlarını silme ihtimaline esprili bir göndermede bulundu.

EA, Madden NFL 27 için hazırlanan yeni güncellemesini de duyururken GTA 6'nın depolama ihtiyacına atıfta bulundu.

GTA 6'NIN ÖN SİPARİŞLERİ 1 MİLYAR DOLARI AŞMIŞ OLABİLİR

Rockstar Games'in ana şirketi Take-Two Interactive, GTA 6'nın resmî ön sipariş satış rakamlarını henüz açıklamadı.

Ancak şirketin CEO'su Strauss Zelnick, ön siparişlerin "Benzeri görülmemiş seviyelere" ulaştığını söyledi.

Piyasa araştırma şirketi Sensor Tower'ın tahminlerine göre oyunun ön sipariş gelirleri 1 milyar doları aşmış olabilir.

2013 yılında piyasaya çıkan GTA 5 dünya genelinde 230 milyon kopya satmıştı.

GTA 6, 19 Kasım'da PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya çıkacak.

Oyunun çıkışına günler kala Miami'den Japonya'ya, İngiltere'den dijital yayın platformlarına kadar farklı alanlarda hazırlıklar devam ediyor.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala