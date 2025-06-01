Güney Asya'nın stratejik dinamikleri İstanbul'da masaya yatırıldı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ev sahipliğinde, Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (GASAM) öncülüğünde ve Ümraniye Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen “Güney Asya’ya Jeopolitik Bakış” sempozyumu, bölgenin jeopolitik ve sosyo-ekonomik yapısını masaya yatırdı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kuzey Yerleşkesi’nde gerçekleşen uluslararası etkinlik, Türkiye ile Güney Asya ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli mesajlar verdi.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan GASAM Başkanı Cemal Demir, Güney Asya’nın sadece bir coğrafi bölge değil, aynı zamanda küresel güç dengelerini etkileyen stratejik bir merkez olduğunu vurguladı. Afganistan’dan Sri Lanka’ya uzanan 5,2 milyon kilometrekarelik alanın enerji, ulaşım, akademik iş birliği ve kültürel diplomasi açısından Türkiye için önemli fırsatlar barındırdığını söyledi.

'YENİDEN ASYA' VİZYONU HATIRLATILDI

Türkiye’nin Asya açılımı bağlamında akademik eksikliklere dikkat çeken Prof. Dr. İsmail Ermağan, “Yeniden Asya” çağrısının içinin doldurulması gerektiğini belirtti. Türk tarihinin Güney Asya’daki izlerinin bilimsel çalışmalara yansıtılmasının önemine değinen Ermağan, Türkiye'nin dış politikasında Doğu’ya yönelik açılımın da Batı kadar öncelikli olması gerektiğini ifade etti.

SOSYO-KÜLTÜREL ZENGİNLİK DIŞ POLİTİKA ARACI OLABİLİR

Doç. Dr. Hilal Şahin ise Güney Asya’nın sosyal ve kültürel yapısının Türkiye için stratejik bir avantaj sunduğunu söyledi. Afganistan’daki etnik çeşitlilikten Hindistan ve Pakistan’ın tarihi mirasına kadar birçok unsurun kamu diplomasisinde değerlendirilebileceğini belirten Şahin, Taç Mahal gibi sembollerin doğru yorumlanmasının yumuşak güç politikaları açısından önem taşıdığını ifade etti.

BÖLGESEL EKONOMİK REKABET TÜRKİYE İÇİN FIRSAT

Doç. Dr. Nazmul İslam, Bangladeş-Çin-Hindistan-Myanmar ekonomik koridoru örneği üzerinden bölgesel rekabetin jeopolitik yansımalarını değerlendirdi. Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi'ne karşı Hindistan’ın mesafeli tutumunun bölgedeki dengeleri etkilediğini söyleyen İslam, Türkiye’nin bu süreçleri yakından izleyerek stratejik pozisyon alması gerektiğini dile getirdi.

HİNDİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ: NÜKLEER RİSK KAPIDA

Mehmet Öztürk, Hindistan ile Pakistan arasında süregelen su paylaşımı krizine dikkat çekerek, bu meselenin nükleer gerilimi tetikleyebileceği uyarısında bulundu. Keşmir sorununa dayanan anlaşmazlığın İndus Nehri Anlaşması’yla çözülemediğini belirten Öztürk, bu gerginliğin Türkiye dahil bölge dışı ülkeleri de etkileyecek boyutlara ulaştığını ifade etti.

D-8 YENİDEN GÜNDEMDE

Aslan Balcı, Türkiye’nin öncülüğünde 1997’de kurulan D-8’in bölgedeki ekonomik iş birliğini canlandırmak için yeniden aktif hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Balcı, D-8’in barışçıl vizyonuyla BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü’ne alternatif olabileceğini savundu.

HİNDİSTAN'DA MİLLİYETÇİLİK VE İSLAMOFOBİ YÜKSELİŞTE

Doç. Dr. Fatma Sarıaslan ise Hindistan’da artan Hindu milliyetçiliği ve İslamofobi’ye dikkat çekti. BJP ve RSS’nin etkisiyle İslam karşıtı söylemlerin yaygınlaştığını söyleyen Sarıaslan, bu durumun kültürel mirasın da yeniden yorumlanmasına neden olduğunu belirtti.

SEMPOZYUMDAN ÇIKAN SONUÇ: TÜRKİYE GÜNEY ASYA'YA ODAKLANMALI

İstanbul’da düzenlenen sempozyum, Güney Asya'nın karmaşık dinamiklerinin Türkiye açısından stratejik boyutlarını ortaya koydu. Katılımcılar, Türkiye’nin Asya’ya yönelik dış politikasını güçlendirmesi, akademik araştırmalarını derinleştirmesi ve kültürel diplomasiyi ön plana çıkarması gerektiği konusunda birleşti.

Sempozyumun, Türkiye ile Güney Asya arasında sürdürülebilir ve çok boyutlu ilişkiler kurulmasına katkı sağlaması bekleniyor.