Güney Kıbrıs, Orta Doğu’daki savaşın merkezi oldu

15 Ocak 2024 07:10 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 07:14

Yemen’deki Husi güçlerine saldırılarda ABD’yle ortak hareket eden İngiltere, diğer Orta Doğu operasyonlarında olduğu gibi yine Kıbrıs adasındaki egemen üs bölgelerini kullanıyor. Bu durum Rum basınında tartışmalara konu oldu. Ada’daki iki İngiliz üssünden biri olan “Ağrotur”dan kalkan uçaklar Rum kesiminde endişeye yol açtı. Bazı gazeteler operasyona destek verirken birçok medya kuruluşu da tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Theodoros Gotsis’in “Herhangi bir askerî operasyona müdahil olmuyoruz ancak denizci bir bölge devleti olarak serbest ve güvenli denizciliği tehdit eden faaliyetlerin önlenmesine açık destek veriyoruz” dedi. Haravgi gazetesi “Ağrotur üssünden hava saldırıları Kıbrıs’ı tehlikeye atıyor” başlığını kullandı. “TümKıbrıs Barış Konseyi” de “ABD ve İngiltere Kıbrıs’ı açık açık, bölge halklarına karşı saldırı üssü hâline getirdi” diyerek İngiliz üssünde protesto düzenleme çağrısı yaptı. Konsey “Husilerin bombalanması Kıbrıs’ı ifşa etti. Orta Doğu’daki savaşın yayılma tehlikesinin parçası yaptı. Kıbrıs, kasırganın tam da göbeğinde bulunuyor” ifadesini kullandı. Ayrıca, Rum Yönetimi’nin İngiliz üslerinin askerî faaliyetleri hakkında izahat istemesi ve bu faaliyetlere derhâl son verilmesi talep edildi.