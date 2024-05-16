Güney Kore heyetinden gazimize nezaket ziyareti... Saygıdan önünde eğildiler!

Güney Kore Seul Büyükşehir Konseyi Sağlık ve Refah Komitesi'nden bir heyet, Kore Savaşı'na katılan Konyalı gazi 94 yaşındaki İhsan Damdam'a nezaket ziyaretinde bulundu. Heyet üyeleri, saygıdan dolayı İhsan Damdam'ın önünde eğildi.

Kore Savaşı'na katılan Konyalı gazi 94 yaşındaki İhsan Damdam, aradan geçen yıllara rağmen Koreliler tarafından hatırlanıyor olmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) çağrısıyla 25 Temmuz 1950'de Bakanlar Kurulunun Güney Kore'ye kuvvet gönderme kararı doğrultusunda Genelkurmay Başkanlığınca görevlendirilen askerler arasında yer alan Damdam, Seul'den Konya'ya gelen heyetle buluştu.

Bir dizi ziyaret için kentte bulunan Güney Kore Seul Büyükşehir Konseyi Sağlık ve Refah Komitesi heyetiyle Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın daveti üzerine bir araya gelen Damdam, kendisine gösterilen saygıdan dolayı büyük mutluluk yaşadı.

Damdam'ın önünde saygıyla eğilen heyettekiler de duygu dolu anlar yaşadı.

"SİZ OLMASAYDINIZ BİZ OLMAZDIK' DEDİLER"

Gösterilen vefa ziyaretinde yaşadıklarını AA muhabiriyle paylaşan Damdam, Kılca'nın davetiyle unutamayacağı bir gün yaşadığını söyledi.

Damdam, kafeteryada bir araya geldiği Korelileri görünce şaşırdığını belirterek, "Kadınlar Pazarında zeytin alacaktım. Telefon çaldı, 'Seni alacağız.' dediler. Seul'den gelmişler. Beni görünce hepsi kucakladı, elimi öptüler, sarıldılar. İyi insanlar, unutmadılar. En önemli tarafı bu. Bana sarıldılar, ağladılar. 'Siz olmasaydınız biz olmazdık.' dediler. Dünyanın bir ucundan gelmişler, unutmamışlar. Kore gazisi pek kalmadı, çoğu öldü." ifadesini kullandı.

"ONLARIN SAYGI GÖSTERİSİ BÖYLEDİR"

Heyetin önünde eğildiğinde duygulandığını anlatan Damdam, "Onların saygı gösterisi böyledir. 20 sene önce davet üzerine Kore'ye gitmiştim. Her şey değişmiş, kalkınmışlar. Her sene Kore'den gelirlerdi. İki yıldır gelmiyorlardı. Görünce duygulandım." dedi.

Kılca ise Korelileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizler de bu güzel buluşmaya vesile olduk. Onlar, bizim çınarlarımız. Gereken hürmeti ve muhabbeti eksik etmeme gayretiyle hareket ediyoruz." diye konuştu.