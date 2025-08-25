Güney Kore’de neler oluyor? Trump’tan devrim imasi!

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u Pazartesi günü Beyaz Saray'da ağırlamaya hazırlanırken, ülkede 'tasfiye ya da devrim' yaşandığını öne sürdü ve Seul ile iş yapmama tehdidinde bulundu.

GÜNEY KORE'DE NELER OLUYOR?

Trump’ın neye atıfta bulunduğu net olarak anlaşılmasa da, Güney Kore son aylarda, eski Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol’un geçtiğimiz Aralık ayında kısa süreliğine sıkıyönetim ilan etmesinin ardından siyasi bir kargaşa yaşıyor.

Haziran ayında yapılan erken seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Lee, göreve geldikten sonra muhafazakar selefi Yoon Suk Yeol hakkında özel soruşturma başlatılmasını öngören yasayı onayladı.

"ORADA İŞ YAPAMAYIZ"

Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Güney Kore’de neler oluyor? Bir tasfiye ya da devrim gibi görünüyor. Buna göz yumamayız, orada iş yapamayız. Bugün Beyaz Saray’da yeni Başkan ile görüşeceğim. İlginiz için teşekkürler."

BEYAZ SARAY'DA SICAK TEMAS

Görüşmenin gündeminde siyasi kriz ve ticaret ilişkilerinin olması bekleniyor.

LEE'NİN OFİSİNDEN İLK AÇIKLAMA: DURUMU KONTROL EDECEĞİZ

Trump’ın sert açıklamasının ardından, Cumhurbaşkanı Lee’nin ofisi kısa bir açıklama yaparak, "Durumu kontrol edeceğiz" dedi.

LEE: ABD ASKERLERİNİN HAREKET ALANINI GENİŞLETME TALEBİNİ ONAYLAMAK ZOR

Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, ABD’nin Kore Yarımadası’ndaki askerlerinin operasyonel esnekliğini artırma talebini onaylamanın zor olacağını belirterek, 'Daha fazla tartışma gerekiyor' ifadesini kullandı.

Lee, Washington’a hareket etmeden önce yaptığı değerlendirmede, ABD askerlerinin gelecekteki rolüyle ilgili daha kapsamlı tartışmalar yapılması gerektiğini vurgulamıştı.

ABD’nin Güney Kore’de yaklaşık 28.500 asker bulundurduğu biliniyor.