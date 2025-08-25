Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Güney Kore’de neler oluyor? Trump’tan devrim imasi!

Güney Kore’de neler oluyor? Trump’tan devrim imasi!

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Güney Kore’de neler oluyor? Trump’tan devrim imasi!
Güney Kore, Trump, Devrim, Tasfiye, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore’de yaşanan gelişmelerle ilgili şok edici bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından “Bir tasfiye ya da devrim gibi görünüyor” ifadelerini kullanan Trump, ülkedeki duruma göz yumulamayacağını belirtti. “

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u Pazartesi günü Beyaz Saray'da ağırlamaya hazırlanırken, ülkede 'tasfiye ya da devrim' yaşandığını öne sürdü ve Seul ile iş yapmama tehdidinde bulundu.

GÜNEY KORE'DE NELER OLUYOR?

Trump’ın neye atıfta bulunduğu net olarak anlaşılmasa da, Güney Kore son aylarda, eski Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol’un geçtiğimiz Aralık ayında kısa süreliğine sıkıyönetim ilan etmesinin ardından siyasi bir kargaşa yaşıyor.

Haziran ayında yapılan erken seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Lee, göreve geldikten sonra muhafazakar selefi Yoon Suk Yeol hakkında özel soruşturma başlatılmasını öngören yasayı onayladı.
Güney Kore’de neler oluyor? Trump’tan devrim imasi! - 1. Resim

"ORADA İŞ YAPAMAYIZ"

Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Güney Kore’de neler oluyor? Bir tasfiye ya da devrim gibi görünüyor. Buna göz yumamayız, orada iş yapamayız. Bugün Beyaz Saray’da yeni Başkan ile görüşeceğim. İlginiz için teşekkürler."

BEYAZ SARAY'DA SICAK TEMAS

Görüşmenin gündeminde siyasi kriz ve ticaret ilişkilerinin olması bekleniyor.

LEE'NİN OFİSİNDEN İLK AÇIKLAMA: DURUMU KONTROL EDECEĞİZ

Trump’ın sert açıklamasının ardından, Cumhurbaşkanı Lee’nin ofisi kısa bir açıklama yaparak, "Durumu kontrol edeceğiz" dedi. 

LEE: ABD ASKERLERİNİN HAREKET ALANINI GENİŞLETME TALEBİNİ ONAYLAMAK ZOR

Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, ABD’nin Kore Yarımadası’ndaki askerlerinin operasyonel esnekliğini artırma talebini onaylamanın zor olacağını belirterek, 'Daha fazla tartışma gerekiyor' ifadesini kullandı.

Lee, Washington’a hareket etmeden önce yaptığı değerlendirmede, ABD askerlerinin gelecekteki rolüyle ilgili daha kapsamlı tartışmalar yapılması gerektiğini vurgulamıştı.

ABD’nin Güney Kore’de yaklaşık 28.500 asker bulundurduğu biliniyor.

Kaynak: Dış Haberler

Taşacak Ha Bu Deniz dizisi nerede çekiliyor?25 Ağustos Gelin Evi puan durumu merak ediliyor! Sevgi hanım kaç puan aldı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye ilham verdi: Ukrayna, MAM-L'den esinlenen güdümlü hava bombasını 3D yazıcıyla üretti - DünyaTürkiye ilham verdi!Tel Aviv, yeni ve kanlı bir planın mı peşinde? "Ağır bedel ödeyecekler" - DünyaTel Aviv, yeni ve kanlı bir planın mı peşinde?Akıllı yüzük devreye girdi, doktorlardan önce fark etti! Genç müzisyen kıl payı kurtuldu - DünyaAkıllı yüzük devreye girdi, doktorlardan önce fark ettiMescid-i Aksa'yı yıkmak için kesenin ağzını açtı! İsrailli bakan 'Tapınak' hayali için söz verdi - DünyaMescid-i Aksa'yı yıkmak için kesenin ağzını açtı!Sosyal medya Ukraynalı sivili konuşuyor! Rusya'ya ait İHA'yı eliyle yakalayıp etkisiz hale getirdi - DünyaİHA'yı eliyle yakalayıp etkisiz hale getirdiTürkiye'den İsrail gemisine büyük darbe! Yunanistan'a sığınmak zorunda kaldı - DünyaTürkiye'den İsrail gemisine büyük darbe!
Sonraki Haber Yükleniyor...