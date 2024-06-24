Güney Kore'nin başkenti Seul'deki fabrika yangınında onlarca işçi öldü

Güney Kore'deki bir lityum pil fabrikasında çıkan yangın dünya gündemine oturdu. Başkent Seul'daki dev yangında 20 işçinin hayatını kaybettiği açıklandı. Güney Kor tüm imkanlarını alevleri söndürmek için seferber etti.

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Güney Kore'nin başkenti Seul'un güneyinde bir lityum pil fabrikasında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti. Yonhap'ın haberine göre, itfaiye, Seul'un güneyindeki Hwaseong şehrinde bulunan "Aricell" adlı lityum pil üretim fabrikasında çıkan yangına müdahale etti.

GÜNEY KORE'DE ÖLEN 20 İŞÇİNİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLEMEDİ

Yangın nedeniyle ilk belirlemelere göre 20 kişinin öldüğü, ölen işçilerin kimliklerinin henüz tespit edilemediği belirtildi. Yetkililer, 2'si ağır yaralı 4 kişinin hastaneye sevk edildiğini, fabrikada mahsur kalan diğer işçiler için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÜNEY KORE'DE YANGINA KARŞI TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, yangının söndürülmesi ve mahsur kalan işçilerin kurtarılması amacıyla mevcut tüm personel ile ekipmanın seferber edilmesi için acil durum talimatı verdi.

İçişleri ve Güvenlik Bakanı Lee Sang-min de ilgili devlet kurumları ve yerel yönetimlerden mevcut tüm kaynaklarını ve imkanlarını seferber etmelerini istedi.