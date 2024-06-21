Kuzey Kore'nin Güney Kore sınırında yaptığı çalışma uydudan görüntülendi! Kim Jong-un savaşa mı hazırlanıyor?

Kuzey Kore'nin Güney Kore sınırında yaptığı inşa çalışmaları uydu görüntülerinde ortaya çıktı. Savaş hazırlığı olmadığını belirten uzmanlar, yaptıkları analizde "Kuzey bu sınır bariyerlerini dikerek yeniden birleşme istemediğinin mesajını veriyor." ifadelerine yer verildi.

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Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki gerilim uydu görüntülerine de yansıdı. Birleşik Krallık merkezli yayın kuruluşu olan BBC, Kuzey Kore'nin Güney Kore sınırında yapılar inşa ettiğini gösteren uydu görüntülerini analiz etti.

BBC'nin haberine göre, "BBC Doğrulama" ekibi, Kuzey Kore'nin Güney sınırına yakın bölgede artan askeri faaliyetlerini uydu görüntüleri üzerinden inceledi.

KUZEY KORE'DEN GÜNEY KORE SINIRINA DUVAR İNŞASI

Analiz edilen uydu görüntüleri, Kuzey Kore'nin kontrol ettiği askerden arındırılmış bölgedeki arazinin temizlendiğini gösteriyor.

Sınırın 7 kilometrelik bölümüne ait yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinde Kuzey Kore'nin bu bölgeye yakın kısımlara duvar benzeri yapılar inşa ettiği görülüyor.

Bölgede daha önce yüksek çözünürlüklü kayıtların bulunmaması nedeniyle inşaatın tam ne zaman başladığı bilinmiyor, Kasım 2023'te çekilen görüntüde de bu yapılar görülmüyor.

BU TARZ BARİYERLER İLK KEZ YAPILIYOR

Güney Kore'nin başkenti Seul merkezli Asan Politika Çalışmaları Enstitüsünden askeri ve savunma uzmanı Dr. Uk Yang, uydu görüntülerine ilişkin BBC'ye değerlendirmelerde bulundu.

Uk, "Kişisel değerlendirmeme göre ilk kez bir yeri diğerinden ayırma anlamında bir bariyer inşa ediyorlar. 1990'larda Kuzey Kore, savaş çıkması halinde tankların ilerlemesini engellemek için tanksavar duvarları inşa etmişti ancak son zamanlarda Kuzey Kore 2-3 metre yüksekliğinde duvarlar örüyor ve bunlar tanksavar duvarlarına benzemiyor." diye konuştu.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin Asya ve Kore'den Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Prof. Victor Cha ise "Askerden arındırılmış bölgede önceden istişare edilmeden yapı inşa etmek alışılmadık bir durumdur ve ateşkesin ihlal edilmesi anlamına gelebilir." değerlendirmesini yaptı.

"YENİDEN BİRLEŞME İSTEKLERİNİN OLMADIĞINI VURGULUYORLAR"

Kings College London Avrupa ve Uluslararası Çalışmalar Bölüm Başkanı Dr. Ramon Paheco Pardo, "Kuzey Kore'nin Güney'den gelecek bir saldırıyı engellemek için daha fazla bariyere ihtiyacı yok ama Kuzey bu sınır bariyerlerini dikerek yeniden birleşme istemediğinin mesajını veriyor." görüşünü paylaştı.