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Putin'in Asya turu sürüyor! Kuzey Kore'den sonraki durak Vietnam

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Putin&#039;in Asya turu sürüyor! Kuzey Kore&#039;den sonraki durak Vietnam

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl aranın ardından gerçekleştirdiği Kuzey Kore ziyaretinin ardından Vietnam'a gitti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl aradan sonra Kuzey Kore'yi ziyaret etti. Ziyaret esnasında iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalandı. Putin, bu görüşmenin ardından rotasını başka bir Asya ülkesine çevirdi.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin'in Vietnam'a gitmek üzere yola çıktığı ve ülkenin başkenti Hanoi'ye ulaştığı belirtildi.

ÖĞRENCİLERLE DE BİR ARAYA GELECEK

Açıklamada, Putin'in, Vietnam Komünist Partisi (VKP) Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong ile görüşeceği bilgisine yer verildi. Öte yandan Rus liderin burada Rusya'dan öğrencilerle de bir araya geleceği kaydedildi.

Ziyareti öncesinde VKP gazetesi Nhan Dan için bir makale kaleme alan Putin, Ukrayna konusunda dengeli bir yaklaşım sergilediğini ifade ettiği Vietnam ile enerji, ticaret ve ödemeler konusunda önemli ilerlemeler sağlandığını belirtmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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