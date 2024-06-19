Putin ve Kim Jong Un anlaştı! Rusya ve Kuzey Kore olası bir saldırı durumunda yardımlaşacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore'ye gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan anlaşmalara dair yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore ile imzaladığımız anlaşma ülkelerimize saldırı durumunda 'karşılıklı yardım'ı da içeriyor" dedi. Putin, anlaşmayı 'çığır açıcı' olarak değerlendirirken, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir seviyeye taşınacağını vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un, Pyongyang'da bir araya geldi.

Kuzey Kore'yi ziyaret eden Putin ile Kim'in görüşmesi başkentte düzenlenen törenle başladı. Görüşme, iki ülkenin bakan ve yetkililerinin katılımıyla genişletilmiş formatta devam etti. Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilere değinerek, "Rusya ve Kuzey Kore, yıllardır sağlam dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri ile birbirine bağlı. Ülkelerimiz arasındaki etkileşim eşitlik ve birbirimizin çıkarlarına karşılıklı saygı ilkelerine dayanıyor." dedi.

Putin, "Ukrayna meselesi dahil olmak üzere Rus politikasına yönelik tutarlı ve değişmez desteğinize değer veriyoruz. Burada, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya yıllardır dayatmaya çalıştığı hegemonik ve yayılmacılık politikasına karşı mücadelemizi kastediyorum." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ilişkileri genişletecek bir belge hazırlandığını aktaran Putin, Kim ile görüşmenin verimli geçmesi temennisinde bulundu.

RUSYA VE KUZEY KORE ANLAŞTI: SALDIRI DURUMUNDA...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore'ye gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan anlaşmalara dair yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore ile imzaladığımız anlaşma ülkelerimize saldırı durumunda 'karşılıklı yardım'ı da içeriyor." dedi.

Putin, isim vermeden AB ve ABD'yi işaret ederek, "Rusya ve Kuzey Kore'nin şantaj diline tolerans göstermeyecek." ifadelerini kullandı.

Putin, Kuzey Kore ile yeni bir stratejik anlaşmayı, Moskova ile Pyongyang arasındaki bağları "yeni bir seviyeye" taşıyacak bir "atılım" olarak duyurdu. "Bu gerçekten çığır açıcı bir belge" diyen Putin, anlaşmayı "İlişkilerimizi yeni bir seviyeye taşıyacak" diye konuştu.