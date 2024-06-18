Rusya Devlet Başkanı Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore'ye gidecek
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Rusya Devlet Başkanı Putin, 24 yıl sonra Kuzey Kore'ye ziyaret gerçekleştirecek. Putin, 2023'ün Eylül ayında Rusya'ya gelen Kim Jong-un ile görüşecek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yarın ve 19 Haziran’da Kuzey Kore’yi ziyaret edeceği bildirildi. Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Putin’in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un davetiyle 18-19 Haziran'da bu ülkeye gideceği belirtildi.
Açıklamada, Rus liderin 19-29 Haziran’da da Vietnam’ı ziyaret edeceği kaydedildi. Putin, son olarak 2000 yılında Kuzey Kore’ye gitmişti.
KİM JONG-UN DA RUSYA'YA GİTMİŞTİ
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da 2023'ün Eylül ayında hızlı trenle Rusya'ya gitmişti. Putin ile görüşen Kim Jong-un'un silah ticaretini gündeme getirdiği iddiaları dünya basınında gündem olmuştu.
PUTİN 24 YIL SONRA GİDİYOR
Rusya Devlet Başkanı Putin, 24 yıl sonra Kuzey Kore'ye ziyaret gerçekleştirecek.
18-19 Haziran'da Kuzey Kore'de olacak Putin'in sonraki durağı, ABD'nin 1955-75 arası savaştıktan sonra 1994'ten itibaren ilişkileri düzelttiği ve geçen yıl kapsamlı stratejik ortaklığa geçtiği Vietnam olacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı