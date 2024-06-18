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Rusya Devlet Başkanı Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore'ye gidecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Rusya Devlet Başkanı Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore&#039;ye gidecek

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya Devlet Başkanı Putin, 24 yıl sonra Kuzey Kore'ye ziyaret gerçekleştirecek. Putin, 2023'ün Eylül ayında Rusya'ya gelen Kim Jong-un ile görüşecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yarın ve 19 Haziran’da Kuzey Kore’yi ziyaret edeceği bildirildi. Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Putin’in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un davetiyle 18-19 Haziran'da bu ülkeye gideceği belirtildi.

Açıklamada, Rus liderin 19-29 Haziran’da da Vietnam’ı ziyaret edeceği kaydedildi. Putin, son olarak 2000 yılında Kuzey Kore’ye gitmişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore'ye gidecek - 1. Resim

KİM JONG-UN DA RUSYA'YA GİTMİŞTİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da 2023'ün Eylül ayında hızlı trenle Rusya'ya gitmişti. Putin ile görüşen Kim Jong-un'un silah ticaretini gündeme getirdiği iddiaları dünya basınında gündem olmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore'ye gidecek - 2. Resim

PUTİN 24 YIL SONRA GİDİYOR

Rusya Devlet Başkanı Putin, 24 yıl sonra Kuzey Kore'ye ziyaret gerçekleştirecek.

18-19 Haziran'da Kuzey Kore'de olacak Putin'in sonraki durağı, ABD'nin 1955-75 arası savaştıktan sonra 1994'ten itibaren ilişkileri düzelttiği ve geçen yıl kapsamlı stratejik ortaklığa geçtiği Vietnam olacak.

Rusya Devlet Başkanı Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore'ye gidecek - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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