Rusya Devlet Başkanı Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore'ye gidecek

Rusya Devlet Başkanı Putin, 24 yıl sonra Kuzey Kore'ye ziyaret gerçekleştirecek. Putin, 2023'ün Eylül ayında Rusya'ya gelen Kim Jong-un ile görüşecek.

Putin ile görüşen Fidan BRICS zirvesinde net mesajlar verdi: Türkiyesiz olmaz

Putin ile görüşen Fidan BRICS zirvesinde net mesajlar verdi: Türkiyesiz olmaz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yarın ve 19 Haziran’da Kuzey Kore’yi ziyaret edeceği bildirildi. Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Putin’in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un davetiyle 18-19 Haziran'da bu ülkeye gideceği belirtildi.

Açıklamada, Rus liderin 19-29 Haziran’da da Vietnam’ı ziyaret edeceği kaydedildi. Putin, son olarak 2000 yılında Kuzey Kore’ye gitmişti.

KİM JONG-UN DA RUSYA'YA GİTMİŞTİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da 2023'ün Eylül ayında hızlı trenle Rusya'ya gitmişti. Putin ile görüşen Kim Jong-un'un silah ticaretini gündeme getirdiği iddiaları dünya basınında gündem olmuştu.

PUTİN 24 YIL SONRA GİDİYOR

Rusya Devlet Başkanı Putin, 24 yıl sonra Kuzey Kore'ye ziyaret gerçekleştirecek.

18-19 Haziran'da Kuzey Kore'de olacak Putin'in sonraki durağı, ABD'nin 1955-75 arası savaştıktan sonra 1994'ten itibaren ilişkileri düzelttiği ve geçen yıl kapsamlı stratejik ortaklığa geçtiği Vietnam olacak.