Putin'den şartlı ateşkes açıklaması! İsteklerini tek tek sıraladı

Putin - Fidan görüşmesinin perde arkası: Kremlin zirvesinde yedi kritik başlık

Putin - Fidan görüşmesinin perde arkası: Kremlin zirvesinde yedi kritik başlık

Putin ile görüşen Fidan BRICS zirvesinde net mesajlar verdi: Türkiyesiz olmaz

Putin ile görüşen Fidan BRICS zirvesinde net mesajlar verdi: Türkiyesiz olmaz

Putin, Ukrayna’nın birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan çekmesi ve NATO’ya katılma isteğinden vazgeçmesi halinde müzakerelere başlayabileceklerini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan çekmesi ve NATO’ya katılma isteğinden vazgeçmesi halinde müzakerelere başlayabileceklerini söyledi.

"DAVET EDİLMEDİK"

Putin, "İsviçre’deki konferansa davet edilmedik. Rusya olmadan, bizimle açık ve sorumlu bir diyalog kurmadan, Ukrayna ve Avrupa güvenliği konusunda çözüm bulunması imkansız" dedi.

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