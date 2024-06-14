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Putin'den şartlı ateşkes açıklaması! İsteklerini tek tek sıraladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Putin&#039;den şartlı ateşkes açıklaması! İsteklerini tek tek sıraladı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Putin, Ukrayna’nın birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan çekmesi ve NATO’ya katılma isteğinden vazgeçmesi halinde müzakerelere başlayabileceklerini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan çekmesi ve NATO’ya katılma isteğinden vazgeçmesi halinde müzakerelere başlayabileceklerini söyledi.

"DAVET EDİLMEDİK"

Putin, "İsviçre’deki konferansa davet edilmedik. Rusya olmadan, bizimle açık ve sorumlu bir diyalog kurmadan, Ukrayna ve Avrupa güvenliği konusunda çözüm bulunması imkansız" dedi.

Detaylar birazdan...

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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