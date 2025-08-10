Hackerlar Windows’un güvenlik duvarını aştı: Yasal sürücüyle fidye yazılımı yükleniyor

Bilgisayar korsanları, Windows işletim sistemlerindeki güvenlik önlemlerini aşmanın yeni bir yolunu keşfetti.

GuidePoint Security uzmanları, Intel’in işlemci yapılandırma aracı için kullanılan yasal rwdrv.sys sürücüsünde tehlikeli bir güvenlik açığı buldu.

PC World’ün haberine göre, bu açık kullanılarak popüler Akira fidye yazılımı başta olmak üzere zararlı yazılımlar kolayca yüklenebiliyor.

İlgili Haber Beyaz Saray yetkililerin mesajları hackerların eline düştü!

WİNDOWS DEFENDER DEVRE DIŞI BIRAKILIYOR

Saldırganlar sürücüye erişim sağladıktan sonra Windows kayıt defterini değiştirerek, Microsoft’un yerleşik antivirüsü Windows Defender’ı devre dışı bırakabildi. Uzmanlara göre bu yöntemle kurbanın bilgisayarına fidye yazılımları ve diğer zararlı programlar rahatlıkla yüklenebiliyor.

TEMMUZ'DAN BERİ AKTİF

Söz konusu saldırı yönteminin Temmuz ayından beri kullanıldığı tespit edildi. GuidePoint Security, durumu Microsoft’a bildirdi.

Kullanıcılara, işletim sistemi güncellemelerini düzenli yüklemeleri ve yalnızca Windows Defender’a değil, ek antivirüs çözümlerine de güvenmeleri tavsiye edildi.