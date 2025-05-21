Beyaz Saray yetkililerin mesajları hackerların eline düştü!

Beyaz Saray, diplomatik personel, afet ekipleri ve Gizli Servis dahil 60’tan fazla üst düzey ABD yetkilisine ait iletişim verileri, hackerların eline geçti.

ABD’de eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz tarafından kullanılan TeleMessage adlı iletişim uygulamasına sızan bilgisayar korsanları, aralarında üst düzey devlet yetkililerinin de bulunduğu 60’tan fazla hükümet çalışanının mesaj ve verilerine erişim sağladı.

Reuters’ın yayımladığı özel habere göre, TeleMessage üzerinden yapılan sızıntının ardından Beyaz Saray, diplomatik temsilcilikler, afet müdahale ekipleri ve hatta Gizli Servis personeline ait mesajlar, hackerların eline geçti.

Ele geçirilen veriler, siber sızıntıları belgelerle arşivleyen Distributed Denial of Secrets isimli kar amacı gütmeyen bir kuruluş tarafından paylaşıldı.

WALTZ DAHA ÖNCEDE SKANDALA KARIŞTI

30 Nisan’da bir kabine toplantısı sırasında Waltz’un TeleMessage uygulamasını kullandığı görüntülenmiş, daha önce de Trump kabinesinde yer aldığı sırada Signal isimli uygulama üzerinden Yemen’e yönelik hava saldırılarını tartışırken bir gazeteciyi yanlışlıkla sohbete dahil etmesiyle gündeme gelmişti. Skandalın ardından Trump, Waltz’u görevden almamış ancak BM Büyükelçiliği için aday göstereceğini açıklamıştı.

ABD KURUMLARI SESSİZ KALDI

Sızdırılan veriler arasında açıkça "çok gizli" nitelikli içerik bulunmamakla birlikte, uzmanlar meta verilerin bile ciddi karşı istihbarat riskleri taşıdığına dikkat çekti. Eski NSA uzmanı Jake Williams, "İçeriğe sahip olmasanız bile, bu üst düzey bir istihbarat erişimidir" değerlendirmesinde bulundu.

Reuters, TeleMessage hazinesindeki bazı telefon numaralarının doğruluğunu teyit etti. Afet yönetimi ajansı FEMA’ya ait bir mesajın gerçekliği, ilgili alıcı tarafından da doğrulandı.

KULLANIM ASKIYA ALINDI

Uygulamanın sahibi Portland merkezli Smarsh şirketi, olayla ilgili yorum yapmazken, uygulama 5 Mayıs’tan itibaren "tedbiren" devre dışı bırakıldı. ABD siber savunma ajansı CISA, tüm kamu çalışanlarına “ürünü kullanmayı durdurmaları” yönünde tavsiyede bulundu.