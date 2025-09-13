Haiti'de korkunç köy baskını: 40'dan fazla kişi hayatını kaybetti

Haiti’nin Arcahaïe yakınlarındaki Cabaret’in Boucassin bölgesinde yer alan Labodrie köyünde çetelerin düzenlediği saldırılarda en az 42 kişi hayatını kaybetti.

Yerel yetkililer, Viv Ansanm çete ittifakına bağlı silahlı kişilerin evlere girip rastgele ateş açtığını açıkladı.

HAITI'DE KATLİAM

The Haitian Times'dan edinilen bilgilere göre, bölge sakinleri, 11 Eylül’de gerçekleşen katliamın çocuklar ve yaşlılar da dahil olmak üzere aileleri hedef aldığını, olayın son derece vahşi ve plansız olduğunu belirtti. Labodrie Bölge Konseyi Üyesi Baptiste Joseph Louis, saldırıların Cabaret’te bir çete liderinin öldürülmesine misilleme olarak gerçekleşmiş olabileceğini söyledi.

Louis, Radio Caraïbes’e yaptığı açıklamada, “Silahlı kişiler evlerin kapılarını kırarak gençlere, yaşlılara ve hatta bebeklere ateş açtı. Bir aila, anne, baba, çocuk ve büyükanne, öldürüldü” dedi.

Bazı kurbanların cesetleri toplanmamış, sokak köpekleri tarafından yenilmiş durumda. Panik içinde kaçan aileler, çoğunlukla Arcahaïe kasabasında sığınmak zorunda kaldı.

TAKVİYE VE BİRLİK TALEP EDİLDİ

Arcahaïe Belediye Başkanı Wilner René, bölge sakinlerinin çetelerle çatışma içinde olmadığını, saldırganların kendilerini işgal etmeye çalıştığını ifade etti. Yetkililer, çetelerin ilerleyişini durdurmak için zırhlı araç ve takviye birlik talep ediyor.

BM verilerine göre, 2025’in ilk altı ayında ülkede çete şiddeti nedeniyle en az 3 bin 141 kişi hayatını kaybetti ve 1,3 milyondan fazla kişi yerinden edildi. ABD ve bölgesel ortakları, BM Güvenlik Konseyi’nden 5 bin 500 kişilik Çete Baskı Gücü kurulmasını talep ediyor. Güç, çete üyelerini tutuklama ve gözaltına alma yetkisine sahip olacak.

Haiti hükümeti ayrıca eski ABD Donanması SEAL üyesi Erik Prince’in güvenlik şirketi Vectus Global aracılığıyla yaklaşık 200 personelin çete şiddetini durdurmak için sahaya konuşlandırılmasını planlıyor. Ancak, çetelerin ülkede kontrolü artırması ve geçiş konseyinin süresinin sınırlı olması nedeniyle bölge sakinlerinin güvenlik beklentileri sınırlı kalıyor.