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Haiti'de silahlı çete kasabaya saldırdı, 50 kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Haiti&#039;de silahlı çete kasabaya saldırdı, 50 kişi öldü
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Haiti'de silahlı bir çete, Preval kasabasını hedef aldı. Düzenlenen saldırıda aralarında çocukların da olduğu 50 kişi öldü, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Haiti'de silahlı bir çetenin üyeleri, ülkenin orta kesimindeki Preval kasabasında çok sayıda evi ateşe verdi ve sivillere saldırdı. Maranatha adlı kiliseye baskın düzenleyen çete üyeleri, 86 yaşındaki papaz Jocques Brutus’u başını keserek öldürdü.

Saldırılarda, aralarında çocukların da olduğu 50 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

SALDIRIDAN KORKUNÇ DETAYLAR

Görgü tanıklarından biri, "En az 50 ceset bulundu. Katliam bölgesine ulaşmak neredeyse imkansız çünkü çeteler hala kontrolü elinde tutuyor. Cesetlerden 14’ü başı kesilmiş ve yakılmış durumda" dedi.

Haiti Piskoposluk Konferansı (CEH), kasaba halkına yönelik bu vahşetten derin üzüntü duyulduğunu belirterek yetkilileri acil harekete geçmeye çağırdı.

Katliamın, "Öz Savunma Koalisyonu" adını kullanan silahlı bir çete tarafından gerçekleştirildiği öne sürülüyor.

2024'TE 5 BİNİ AŞKIN KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi sorunlarla boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor. Başkent Port-au-Prince'in yüzde 80'inden fazlasını silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede şiddet olayları artıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 2024'te Haiti'de silahlı çete üyelerinin saldırıları sonucu 5 bin 600'ü aşkın kişi öldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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