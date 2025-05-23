Seçimi kana bulayacaklardı: Venezuela'da 50 kişilik sabotaj çetesi yakalandı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yaklaşan yerel seçimleri hedef alan sabotaj planlarına karşı yürütülen operasyonlarda 50’den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Venezuela'nın başkent Karakas'ta partisinin düzenlediği mitingde konuşan Maduro, 25 Mayıs Pazar günü yapılacak valilik ve bölgesel seçimler öncesinde ülkede güvenliği sağlamak için geniş kapsamlı önlemler alındığını belirtti.

İlgili Haber İhtilaflı bölge ateş hattında: Venezuela ve Guyana savaşın eşiğine geldi

"Şu ana kadar ülkeye bomba yerleştirmek veya şiddet eylemleri düzenlemek amacıyla seçimleri sabote etmeye çalışan 50'den fazla kişi, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla yakalandı." diyen Maduro, seçim güvenliği için Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler’e (FANB) teşekkür etti.

Devlet Başkanı, yürütülen operasyonların "barışı garanti altına almak için mükemmel bir planın parçası" olduğunu vurguladı.

"PARALI ASKERLER YARGIYA TESLİM EDİLDİ"

Gözaltına alınan kişileri "paralı askerler" olarak nitelendiren Maduro, yargının bu şahıslar hakkında gereğini yapacağını ifade etti.

SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU

Venezuela’da 25 Mayıs Pazar günü 24 eyalette valilik seçimleri gerçekleştirilecek. Ayrıca, Ulusal Meclis üyeleri ve Guyana ile sınır anlaşmazlığı yaşanan Esequibo bölgesi dahil olmak üzere çeşitli bölgesel temsilciler için de sandık kurulacak.