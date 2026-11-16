Dünya

Hakan Fidan katılıyor! Brüksel'in gündeminde Karadeniz var

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Hakan Fidan katılıyor! Brüksel'in gündeminde Karadeniz var
Başlık ResmiHakan Fidan katılıyor! Brükselin gündeminde Karadeniz var

Karadeniz'de güvenliğin geleceği, Avrupa ile Asya arasındaki ticaret yolları ve Türki- ye-AB ilişkilerinin seyri... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Brüksel'de, işte bu üç kritik başlığın kesiştiği diplomasi masasına oturacak. Fidan, AB Dış İlişkiler Konseyi kapsamında bugün Brüksel'de düzenlenecek Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı'nda Türkiye'nin önceliklerini gündeme taşıyacak.

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Yeşim Eraslan
YEŞİM ERASLAN

Brüksel'deki toplantıda Türkiye'nin net mesajları, Karadeniz'de güvenliğin temeli bölgesel sahiplenme ve Montrö, bağlantısallığın anahtarı ise rekabet değil iş birliği olacak. Bakan Fidan, AB'ye eşit ortaklık ve karşılıklı çıkar temelinde somut adımlar
atılması mesajı verecek.

Hakan Fidan katılıyor! Brüksel'in gündeminde Karadeniz var
Başlık ResmiHakan Fidan katılıyor! Brüksel'in gündeminde Karadeniz var

Karadeniz'in güvenliği ile Avrupa, Güney Kafkasya ve Orta Asya arasındaki bağlantısallığın ele alınacağı toplantıda Fidan'ın, eşit ortaklık, bölgesel sahiplenme ve somut iş birliği mesajları vermesi bekleniyor.

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