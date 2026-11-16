Karadeniz'de güvenliğin geleceği, Avrupa ile Asya arasındaki ticaret yolları ve Türki- ye-AB ilişkilerinin seyri... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Brüksel'de, işte bu üç kritik başlığın kesiştiği diplomasi masasına oturacak. Fidan, AB Dış İlişkiler Konseyi kapsamında bugün Brüksel'de düzenlenecek Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı'nda Türkiye'nin önceliklerini gündeme taşıyacak.

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Brüksel'deki toplantıda Türkiye'nin net mesajları, Karadeniz'de güvenliğin temeli bölgesel sahiplenme ve Montrö, bağlantısallığın anahtarı ise rekabet değil iş birliği olacak. Bakan Fidan, AB'ye eşit ortaklık ve karşılıklı çıkar temelinde somut adımlar

atılması mesajı verecek.

Hakan Fidan katılıyor! Brüksel'in gündeminde Karadeniz var

Karadeniz'in güvenliği ile Avrupa, Güney Kafkasya ve Orta Asya arasındaki bağlantısallığın ele alınacağı toplantıda Fidan'ın, eşit ortaklık, bölgesel sahiplenme ve somut iş birliği mesajları vermesi bekleniyor.

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