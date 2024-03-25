Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü. Görüşmede bölgesel gelişmeler ele alındı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, bölgesel gelişmeler ve haftaya yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın hazırlıkları ele alındı.

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