Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Düzenleyen: Baki Sancak- Güncelleme:
Dünya Haberleri
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü. Görüşmede bölgesel gelişmeler ele alındı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, bölgesel gelişmeler ve haftaya yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın hazırlıkları ele alındı.
Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...
Düzenleyen: Baki Sancak - Dünya