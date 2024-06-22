Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Hamas liderinden 'ateşkes' açıklaması: Taleplerimizi karşılayacak tüm girişimlere açığız

Hamas liderinden 'ateşkes' açıklaması: Taleplerimizi karşılayacak tüm girişimlere açığız

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hamas liderinden &#039;ateşkes&#039; açıklaması: Taleplerimizi karşılayacak tüm girişimlere açığız

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hamas lideri Heniyye, Gazze'de savaşı durduracak ve taleplerini karşılayacak tüm girişimlere açık olduklarını belirterek, Aksa Tufanı ile elde edilen 3 stratejik sonucu açıkladı.

7 Ekim 2023'te başlayan Hamas-İsrail savaşı devam ediyor. Bu süreçte abluka altına alınan Gazze Şeridi'nde can kaybı 40 bine yaklaşırken, tarafların ateşkese yönelik görüşmeleri de devam ediyor.

Hamas Hareketi, 6 Mayıs'ta arabulucu ülkeler olan Katar ve Mısırlı yetkililere, ateşkes için sundukları teklifi onayladıklarını iletmiş ancak İsrail "şartlarını karşılamadığı" gerekçesiyle bu teklifi reddetmişti. Bunu ardından ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.

TALEPLERİNİ TEKRAR SIRALADI

Tüm bu yaşananların ardından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'den yeni bir açıklama geldi.

Hamas'ın, "saldırıların tamamen durması, İsrail ordusunun çekilmesi, Gazze'nin yeniden imar edilmesi, esir takası ve Gazze halkına yardım sağlanması" gibi talepleri olduğunu hatırlatan Heniyye, "Bunlar, halkımızın, direniş güçlerinin ve ümmetin özgür insanlarının talepleri. Hamas, müzakereleri bu talepler üzerinden yürütüyor. Ateşkes müzakerelerinde direniş güçlerinin bu taleplerini karşılayacak tüm girişimlere açığız" dedi.

Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısırlı tarafların sunduğu ateşkes teklifini onayladıklarını ancak İsrail'in ateşkes teklifi üzerinde direniş güçlerinin taleplerinin özünü etkileyecek değişiklikler istediğini dile getirdi.

İsrail'in müzakere stratejisinin, Hamas'a, İsrail'in görüşünü kabul etmesi için uluslararası ve bölgesel düzeyde baskı yapmak üzerine kurulu olduğunu belirten Heniyye, İsrail'in, belirli şartları dayatan siyasi bir tuzak kurduğunu söyledi ancak konuya dair ayrıntı vermedi.

AKSA TUFANI İLE 2 STRATEJİK SONUÇ

Aksa Tufanı'nın Filistin meselesi ve genel olarak bölge için yeni denklemlerin çizildiğinin habercisi olduğunu söyleyen Heniyye, şunları kaydetti:

"Aksa Tufanı ile 3 stratejik sonuç elde edilmiştir. İlk olarak, uluslararası ve bölgesel bazı ülkeler tarafından gündem dışına itilen ve İsrail'in iç meselesi gibi gösterilen Filistin meselesini uluslararası ve bölgesel düzeyde yeniden gündeme sokmuştur.

İkincisi, İsrail'in yenilgisinin bir hayal değil gerçek olduğu ve yakında olabilecek bir şey olduğu anlaşılmıştır.

Üçüncüsü, İsrail içinde çatlaklar meydana gelirken, ümmet, Filistin meselesi üzerinde birleşmiştir."

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
"IBAN'a havale" uyanıklığına ceza geliyorBizim Çocuklar liderlik aşkına sahada! Rakip Portekiz, işte Montella'nın ilk 11'i
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
149'uncu destek Ermenistan'dan! Erivan'dan Filistin sürprizi - DünyaErivan'dan Filistin sürpriziHacılar Peygamberimizin yanında: Cennet bahçesinde - DünyaHacılar Peygamberimizin yanında: Cennet bahçesindeABD'de markete düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi vuruldu - DünyaABD'de markete düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi vurulduKatar: Gazze'de ateşkes müzakerelerinde ilerleme var - DünyaGazze'de ateşkes olacak mı?Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlara yasak: Kurala uymayanlara büyük cezalar verilecek - DünyaTacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlara yasakİsrail, Refah'ta yine çadır kenti bombaladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Dünyaİsrail, Refah'ta yine çadır kenti bombaladı
Sonraki Haber Yükleniyor...