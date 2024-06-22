Hamas liderinden 'ateşkes' açıklaması: Taleplerimizi karşılayacak tüm girişimlere açığız

Hamas Hareketi, 6 Mayıs'ta arabulucu ülkeler olan Katar ve Mısırlı yetkililere, ateşkes için sundukları teklifi onayladıklarını iletmiş ancak İsrail "şartlarını karşılamadığı" gerekçesiyle bu teklifi reddetmişti. Bunu ardından ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.

TALEPLERİNİ TEKRAR SIRALADI

Tüm bu yaşananların ardından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'den yeni bir açıklama geldi.

Hamas'ın, "saldırıların tamamen durması, İsrail ordusunun çekilmesi, Gazze'nin yeniden imar edilmesi, esir takası ve Gazze halkına yardım sağlanması" gibi talepleri olduğunu hatırlatan Heniyye, "Bunlar, halkımızın, direniş güçlerinin ve ümmetin özgür insanlarının talepleri. Hamas, müzakereleri bu talepler üzerinden yürütüyor. Ateşkes müzakerelerinde direniş güçlerinin bu taleplerini karşılayacak tüm girişimlere açığız" dedi.

Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısırlı tarafların sunduğu ateşkes teklifini onayladıklarını ancak İsrail'in ateşkes teklifi üzerinde direniş güçlerinin taleplerinin özünü etkileyecek değişiklikler istediğini dile getirdi.

İsrail'in müzakere stratejisinin, Hamas'a, İsrail'in görüşünü kabul etmesi için uluslararası ve bölgesel düzeyde baskı yapmak üzerine kurulu olduğunu belirten Heniyye, İsrail'in, belirli şartları dayatan siyasi bir tuzak kurduğunu söyledi ancak konuya dair ayrıntı vermedi.

AKSA TUFANI İLE 2 STRATEJİK SONUÇ

Aksa Tufanı'nın Filistin meselesi ve genel olarak bölge için yeni denklemlerin çizildiğinin habercisi olduğunu söyleyen Heniyye, şunları kaydetti:

"Aksa Tufanı ile 3 stratejik sonuç elde edilmiştir. İlk olarak, uluslararası ve bölgesel bazı ülkeler tarafından gündem dışına itilen ve İsrail'in iç meselesi gibi gösterilen Filistin meselesini uluslararası ve bölgesel düzeyde yeniden gündeme sokmuştur.

İkincisi, İsrail'in yenilgisinin bir hayal değil gerçek olduğu ve yakında olabilecek bir şey olduğu anlaşılmıştır.

Üçüncüsü, İsrail içinde çatlaklar meydana gelirken, ümmet, Filistin meselesi üzerinde birleşmiştir."