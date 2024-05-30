Hamas'tan Gazze'de ateşkes açıklaması: "Saldırılar durursa tam anlaşmaya hazırız"
Düzenleyen: Baki Sancak- Güncelleme:
Dünya Haberleri
Hamas'tan son dakika ateşkes açıklaması... İsrail'in saldırılarının durmasını şart koşan Hamas, "Tam anlaşmaya hazırız" dedi. Tam anlaşma rehine ve mahkum takasını da kapsıyor.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasına karşın Hamas, rehine ve mahkum takasını da kapsayan 'tam ateşkese hazır' olduklarını açıkladı.
HAMAS'TAN ATEŞKES İÇİN TEK ŞART
Reuters'ın aktardığına göre Hamas, Paris'te süren ateşkes görüşmelerinde arabulucularına, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurması şartıyla kapsamlı bir rehine ve mahkum takas anlaşması da dahil olmak üzere "tam bir anlaşmaya" varmaya hazır olduklarını bildirdi.
Hamas, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Daha önceki tüm dolaylı müzakere turlarında arabulucuların çabalarıyla esneklik ve pozitiflik gösterdik.
Yine söylüyoruz. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması halinde, rehine ve mahkum takasını da kapsayan tam bir anlaşmaya hazırız".
İSRAİL DEFALARCA BALTALADI
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliam yapan İsrail, ateşkes görüşmelerini defalarca baltalamıştı. Mayıs ayının başında Hamas'ın anlaşmayı kabul ettiğini açıklamasına rağmen İsrail, Refah'a saldırı başlatacağını duyurmuştu.
İsrail, geçtiğimiz günlerde müzakere masasına geri döneceğini açıklarken, görüşmeler Paris'te devam ediyor.
Düzenleyen: Baki Sancak - Dünya