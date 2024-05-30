Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Hamas'tan Gazze'de ateşkes açıklaması: "Saldırılar durursa tam anlaşmaya hazırız"

Hamas'tan Gazze'de ateşkes açıklaması: "Saldırılar durursa tam anlaşmaya hazırız"

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Hamas&#039;tan Gazze&#039;de ateşkes açıklaması: &quot;Saldırılar durursa tam anlaşmaya hazırız&quot;
Haber, Son Dakika, Ayrıntı, Haber

Dünya Haberleri

Hamas'tan son dakika ateşkes açıklaması... İsrail'in saldırılarının durmasını şart koşan Hamas, "Tam anlaşmaya hazırız" dedi. Tam anlaşma rehine ve mahkum takasını da kapsıyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasına karşın Hamas, rehine ve mahkum takasını da kapsayan 'tam ateşkese hazır' olduklarını açıkladı. 

HAMAS'TAN ATEŞKES İÇİN TEK ŞART

Reuters'ın aktardığına göre Hamas, Paris'te süren ateşkes görüşmelerinde arabulucularına, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurması şartıyla kapsamlı bir rehine ve mahkum takas anlaşması da dahil olmak üzere "tam bir anlaşmaya" varmaya hazır olduklarını bildirdi.
 
Hamas, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Daha önceki tüm dolaylı müzakere turlarında arabulucuların çabalarıyla esneklik ve pozitiflik gösterdik.

Yine söylüyoruz. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması halinde, rehine ve mahkum takasını da kapsayan tam bir anlaşmaya hazırız".

İSRAİL DEFALARCA BALTALADI

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliam yapan İsrail, ateşkes görüşmelerini defalarca baltalamıştı. Mayıs ayının başında Hamas'ın anlaşmayı kabul ettiğini açıklamasına rağmen İsrail, Refah'a saldırı başlatacağını duyurmuştu.
 
İsrail, geçtiğimiz günlerde müzakere masasına geri döneceğini açıklarken, görüşmeler Paris'te devam ediyor.
Düzenleyen:  - Dünya
İşçi inşaatın 3. katından düştü, o anlar kameralardaKatliam sonrası Refah'tan tersine göç... İsrail enkaz halindeki evlerine dönen Filistinlilere ateş açtı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İran'ın Türk korkusu! Zengezur Koridoru Turan'a açılan kapı mı? - Dünyaİran'ın Türk korkusu! Zengezur Koridoru Turan'a açılan kapı mı?Katliam sonrası Refah'tan tersine göç... İsrail enkaz halindeki evlerine dönen Filistinlilere ateş açtı - Dünyaİsrail evlerine dönen Filistinlilere ateş açtıMossad büyükelçilik saldırısı için İran'ı hedef gösterdi! Dikkat çeken Türkiye ayrıntısı - DünyaMossad büyükelçilik saldırısında İran'ı hedef gösterdi!Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü - DünyaGazze ve Suriye masadaElon Musk, Donald Trump'ın danışmanı olabilir - DünyaElon Musk, Trump'ın danışmanı olabilirSlovenya'dan 'Filistin Devlet'i hamlesi! Tanıma kararı aldı - DünyaBir AB ülkesi daha Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldı
Sonraki Haber Yükleniyor...