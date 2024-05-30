Hamas'tan Gazze'de ateşkes açıklaması: "Saldırılar durursa tam anlaşmaya hazırız"

ABD, Gazze'ye yardımlar için inşa etmişti! 320 milyon dolarlık 'yüzer iskele' sadece 11 gün faaliyette kaldı

ABD, Gazze'ye yardımlar için inşa etmişti! 320 milyon dolarlık 'yüzer iskele' sadece 11 gün faaliyette kaldı

Hamas'tan son dakika ateşkes açıklaması... İsrail'in saldırılarının durmasını şart koşan Hamas, "Tam anlaşmaya hazırız" dedi. Tam anlaşma rehine ve mahkum takasını da kapsıyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasına karşın Hamas, rehine ve mahkum takasını da kapsayan 'tam ateşkese hazır' olduklarını açıkladı.

HAMAS'TAN ATEŞKES İÇİN TEK ŞART

Reuters'ın aktardığına göre Hamas, Paris'te süren ateşkes görüşmelerinde arabulucularına, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurması şartıyla kapsamlı bir rehine ve mahkum takas anlaşması da dahil olmak üzere "tam bir anlaşmaya" varmaya hazır olduklarını bildirdi.