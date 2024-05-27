Hamas'tan tüm dünyaya çağrı: Siyonist katliama karşı ayağa kalkın

İsrail'in Refah'ta 100 bin sivilin bulunduğu Çadır Kampı'na yaptığı saldırı sonrasında Hamas'tan dünya ülkelerine çağrı geldi. Hamas, "Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistinlileri Siyonist katliama karşı öfkeyle yürümeye çağırdı.

Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail, güvenli yer olarak göstererek 2 milyon Filistinliyi göçe zorladığı Refah'ta katliam yapıyor. İsrail güçleri dünyanın gözü önünde bugün Refah'ta 100 bin sivilin kaldığı BM'ye ait çadır kampına 8 füze ile saldırdı. Saldırı nedeniyle aralarında çocuklarında bulunduğu en az 50 Filistinli şehit oldu, 100'lerce sivilin de yaralandı. Saldırı sonrasında Hamas'tan Filistin başta olmak üzere tüm dünyaya çağrı geldi.

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Hamas'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Tüm taraflardan, özellikle Mısır'daki kardeşlerimizden, İsrail işgal güçlerini Refah sınır kapısından çekilmeye zorlamak için baskı yapmasını talep ediyoruz. Bu katliamdan ABD yönetimini ve özellikle Başkan Biden'ı tamamen sorumlu tutuyoruz.

Bu akşam Siyonist katliam ışığında işgal ordusu tarafından yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına yapılan saldırı korkunç. Batı Şeria'daki, Kudüs'teki, işgal altındaki topraklardaki tüm Filistin halkını kitleler halinde ayağa kalkmaya ve Gazze halkına karşı devam eden Siyonist katliama karşı öfkeyle yürümeye çağırıyoruz.

Halkımızı, ümmetimizi ve dünyanın özgür halklarını, soykırım savaşını durdurmak üzere kitlesel gösterileri artırmaya davet ediyoruz."

CAMİLERDEN SEFERBERLİK ÇAĞRISI YAPILDI

Hamas’ın çağrıları sonrası Filistinliler ayaklandı. Filistinliler, Ramallah ve Cenin şehrinde Refah’taki katliama tepki olarak sokaklara çıktı. Batı Şeria'da camilerden seferberlik ve İsrail'le savaş çağrısı yapılmaya başlandı.