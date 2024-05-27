Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Hamas'tan tüm dünyaya çağrı: Siyonist katliama karşı ayağa kalkın

Hamas'tan tüm dünyaya çağrı: Siyonist katliama karşı ayağa kalkın

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hamas&#039;tan tüm dünyaya çağrı: Siyonist katliama karşı ayağa kalkın

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail'in Refah'ta 100 bin sivilin bulunduğu Çadır Kampı'na yaptığı saldırı sonrasında Hamas'tan dünya ülkelerine çağrı geldi. Hamas, "Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistinlileri Siyonist katliama karşı öfkeyle yürümeye çağırdı.

Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail, güvenli yer olarak göstererek 2 milyon Filistinliyi göçe zorladığı Refah'ta katliam yapıyor. İsrail güçleri dünyanın gözü önünde bugün Refah'ta 100 bin sivilin kaldığı BM'ye ait çadır kampına 8 füze ile saldırdı. Saldırı nedeniyle aralarında çocuklarında bulunduğu en az 50 Filistinli şehit oldu, 100'lerce sivilin de yaralandı. Saldırı sonrasında Hamas'tan Filistin başta olmak üzere tüm dünyaya çağrı geldi.

Hamas'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Tüm taraflardan, özellikle Mısır'daki kardeşlerimizden, İsrail işgal güçlerini Refah sınır kapısından çekilmeye zorlamak için baskı yapmasını talep ediyoruz. Bu katliamdan ABD yönetimini ve özellikle Başkan Biden'ı tamamen sorumlu tutuyoruz.

Bu akşam Siyonist katliam ışığında işgal ordusu tarafından yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına yapılan saldırı korkunç. Batı Şeria'daki, Kudüs'teki, işgal altındaki topraklardaki tüm Filistin halkını kitleler halinde ayağa kalkmaya ve Gazze halkına karşı devam eden Siyonist katliama karşı öfkeyle yürümeye çağırıyoruz.

Halkımızı, ümmetimizi ve dünyanın özgür halklarını, soykırım savaşını durdurmak üzere kitlesel gösterileri artırmaya davet ediyoruz."

CAMİLERDEN SEFERBERLİK ÇAĞRISI YAPILDI

Hamas’ın çağrıları sonrası Filistinliler ayaklandı. Filistinliler, Ramallah ve Cenin şehrinde Refah’taki katliama tepki olarak sokaklara çıktı. Batı Şeria'da camilerden seferberlik ve İsrail'le savaş çağrısı yapılmaya başlandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Avrupa Rusya ile savaşa hazırlanıyor! Macaristan lideri Orban: "Böyle sorumsuzluk görmedim" - DünyaAvrupa, Rusya ile savaşa hazırlanıyor!İsrail Refah'ta 100 bin Filistinlinin sığındığı çadır kenti vurdu - DünyaFilistinliler diri diri yandı, en az 50 şehit varİsrail'e Gazze'de ağır darbe! Kassam Tugayları yeni görüntüleri yayımladı - DünyaKassam Tugayları yeni görüntüleri yayımladıDışişleri Bakanı Fidan'dan Filistin için Brüksel'de diplomasi trafiği - DünyaDışişleri Bakanı Fidan'dan Brüksel'de diplomasi trafiğiAB Komisyonu Başkanı Leyen, İsrail soykırımına ortaklık suçlamasıyla UCM'ye şikayet edildi - DünyaSoykırıma ortaklık suçundan UCM'ye şikayet edildiİsrailli Kanal 14 hacklendi... Canlı yayında Kuran-ı Kerim okundu - Dünyaİsrailli Kanal 14 hacklendi...
Sonraki Haber Yükleniyor...