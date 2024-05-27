AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Refah katliamına tepki: Lanetliyoruz, İsrail gereken cezayı alacak

İlgili Haberler İsrail Refah'ta 100 bin Filistinlinin sığındığı çadır kenti vurdu

"İSRAİL GEREKEN CEZAYI ALACAK" Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Ömer Çelik "Lanetliyoruz, İsrail gereken cezayı alacak" dedi. Çelik'in açıklaması şu şekilde: "İsrail savaş uçaklarının Gazze’de yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadıkları çadırları bombalayarak ve masum sivilleri diri diri ateşe vererek katletmesini lanetliyoruz. Bu soykırım eylemleri mahkemelerde gereken cezayı alacaktır. Uluslararası toplumun bu soykırım eylemlerine son vermesini engelleyenler bu suça ortaktırlar."

İsrail Gazze'de 2 milyon sivilin sığındığı Refah'a bugün 8 füze ile saldırı düzenledi. Yaklaşık 100 bin Filistinlinin yaşadığı BM'ye ait çadır kampına yapılan saldırıda, aralarında çocuklarında bulunduğu en az 50 Filistinli şehit oldu, 100'lerce sivilin de yaralandı. Saldırı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi.