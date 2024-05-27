AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Refah katliamına tepki: Lanetliyoruz, İsrail gereken cezayı alacak
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Refah'ta 100 bin sivilin bulunduğu Çadır Kampı'na yaptığı saldırıya ilişkin açıklama geldi. Saldırıyı lanetlediklerini söyleyen Ömer Çelik, "İsrail mahkemede gereken cezayı alacak" dedi.
İsrail Gazze'de 2 milyon sivilin sığındığı Refah'a bugün 8 füze ile saldırı düzenledi. Yaklaşık 100 bin Filistinlinin yaşadığı BM'ye ait çadır kampına yapılan saldırıda, aralarında çocuklarında bulunduğu en az 50 Filistinli şehit oldu, 100'lerce sivilin de yaralandı. Saldırı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi.
"İSRAİL GEREKEN CEZAYI ALACAK"
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Ömer Çelik "Lanetliyoruz, İsrail gereken cezayı alacak" dedi.
Çelik'in açıklaması şu şekilde:
"İsrail savaş uçaklarının Gazze’de yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadıkları çadırları bombalayarak ve masum sivilleri diri diri ateşe vererek katletmesini lanetliyoruz. Bu soykırım eylemleri mahkemelerde gereken cezayı alacaktır. Uluslararası toplumun bu soykırım eylemlerine son vermesini engelleyenler bu suça ortaktırlar."
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi