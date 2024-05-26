İsrail Refah'ta 100 bin Filistinlinin sığındığı çadır kenti vurdu

İşgalci İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze soykırımını sürdürüyor. İsrail ordusu, Refah'taki yaklaşık 100 bin Filistinli sivilin kaldığı çadır kente bomba ve füze yağdırdı. Saldırıda en az 50 Filistinlinin şehit olduğu ve 100'lerce sivilin de yaralandığı belirtildi. Öte yandan Filistinlilerin, saldırının ardından çıkan yangınlar sonucu diri diri yandığı ifade edildi.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 233 gündür aralıksız katliam gerçekleştirdiği Gazze'de, bu kez de Refah'taki BM'ye ait Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) yakınındaki yerlere saldırı düzenledi. Yerinden edilmiş yaklaşık 100 bin Filistinli sivilin sığındığı çadır kente bomba ve füze yağdı.

ÇADIR KENTE BOMBA VE FÜZE YAĞDI

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Refah'ın kuzeybatısında UNRWA depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı. El Cezire'de yer alan haberde ise çadır kentin 8'den fazla füzeyle vurulduğunu duyurdu.

EN AZ 50 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıdaki Filistinlinin cenazesi ile yaralıyı hastanelere götürdüğü duyurdu. Ayrıca saldırıda en az 50 Filistinli hayatını kaybettiği ve 100'lerce sivilin yaralandığı belirtildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail savaş uçaklarının Refah kentinin kuzeybatısında yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampı acımasızca bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı. Kayıpları arama çalışmaları sürüyor." ifadeleri yer aldı.

UYKULARINDA DİRİ DİRİ YANDILAR

Yerinden edilmiş Filistinli aileler, İsrail'in saldırısının ardından çıkan yangınlarda, kışlalarında uyurken diri diri yandı. Saldırının düzenlendiği bölgenin İsrail’in güvenli olduğunu iddia ettiği bir bölge olarak sınıflandırıldığı da ifade edildi.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN ACİL AMBULANS TALEBİ

Refah Belediye Başkanı Ahmed El Sufi, saldırının ardından Mısır'a acil ambulans talebinde bulundu. Sufi, "Mısırlı yetkililere Refah’a acilen ambulans göndermeleri ve yaralıları Mısır’ın hastanelerine nakletmeleri konusunda acil çağrıda bulunuyoruz" sözlerini sarf etti.

HAMAS'TAN YETKİLİLERE ÇAĞRI

İsrail'in Refah'taki saldırının ardından, "Tüm taraflardan, özellikle Mısır'daki kardeşlerimizden, İsrail işgal güçlerini Refah sınır kapısından çekilmeye zorlamak için baskı yapmasını talep ediyoruz" açıklamasında bulundu.