Hamas, İsrail-ABD ortak Nusayrat katliamında 1'i ABD'li 3 esir öldüğünü açıkladı

Katar'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüşen Bakan Hakan Fidan tablo ile Gazze mesajı verdi

Katar'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüşen Bakan Hakan Fidan tablo ile Gazze mesajı verdi

İsrail'in ABD'nin yardımıyla Nusayrat Kampı'nda yaptığı katliamla 4 esiri kurtarmasının ardından Hamas'tan açıklama geldi. Hamas, saldırıda 1'i ABD'li 3 esirin öldüğünü açıkladı.

Gazze'de tam 8 aydır katliam gerçekleştiren İsrail, dün ABD ile Nusayrat'ta yaptığı ortak katliamla 4 İsrailli esiri kurtardığını duyurmuştu. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrail'in saldırısında biri ABD’li 3 esirin öldüğünü açıkladı.

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İSRAİL 1'İ ABD'Lİ 3 ESİRİ ÖLDÜRDÜ

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından İsrail'in 274 Filistinliyi öldürdüğü Nusayrat Kampı'na yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı. Saldırıya ilişkin görüntülerin yer aldığı açıklamada, "Sizin hükümetiniz (İsrail), bazı esirleri kurtarmak için birçok esiri öldürdü." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "(İsrail) Ordunuzun dün Nusayrat kampında 4 esiri kurtarmak için gerçekleştirdiği katliamda, kendi ordunuz kendi esirlerinizden, biri ABD vatandaşı 3 esiri öldürdü." ifadesine yer verildi.

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Esir takası anlaşmasına işaret edilen açıklamada, "Bizim esirlerimiz serbest bırakılmadan, sizin esirleriniz bırakılmayacak, zaman tükeniyor." ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, dün Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini ve iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 64'ü çocuk, 57'si kadın 274 Filistinlinin öldüğü, 153'ü çocuk, 161'i kadın 698 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.