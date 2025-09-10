Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hamas'tan "kararlılık" vurgusu: "Hiçbir güç bizi görevimizden alıkoyamaz"

İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’daki Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırının ardından Hamas, kararlılık mesajı verdi. Lider kadro sağ kurtulurken, saldırıda 4 Hamas üyesi, Halil Hayye’nin oğlu ve bir Katar polisi hayatını kaybetti. Hamas yetkilileri, İsrail’i “katil ve terörist grup” olarak nitelendirerek, hiçbir güç tarafından ulusal rolünden alıkonulamayacaklarını vurguladı.

Hamas, İsrail'in Katar'daki müzakere heyetine düzenlediği dünkü saldırıların ardından kararlılık vurgusu yaptı.

Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in işlediği suçlar, halkımızı ilgilendiren çeşitli konularda tüm Filistinlileri temsil eden ulusal bir kararı muhafaza etmek için çeşitli gruplarla sürdürdüğümüz koordinasyonu veya liderlik kararlarımızı etkilemeyecektir." ifadesini kullandı.

İSRAİL'İ 'KATİL VE TERÖRİST GRUP' OLARAK NİTELENDİRDİ

Bedran, "Doha'da işlenen suç, her zaman söylediğimiz şeyi doğruluyor: Bu sıradan bir devlet değil. Aksine, bunlar önemli askeri kapasiteye sahip bir devleti yöneten ve ırkçı sanrılara dayalı aşırı inançlara sahip katil ve terörist bir grup çetedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bedran, İsrail'in, bölgenin güvenliği ve istikrarı için gerçek bir tehdit oluşturduğunu ve sadece Filistin halkıyla değil, herkesle açık bir savaş yürüttüğünü dile getirdi.

"HİÇBİR GÜÇ BİZİ GÖREVİMİZDEN ALIKOYAMAZ"

Hamas liderlerinin kanının, Gazze'de ve diğer bölgelerde yaşayan çocukların, yaşlıların ve kadınların kanından daha değerli olmadığını belirten Bedran, "Halkımız için savaşıyoruz ve davamıza hizmet etmek için siyasi ve diplomatik olarak hareket ediyoruz. Yeryüzünde hiçbir güç bizi ulusal rolümüzü yerine getirmekten alıkoyamayacak." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

