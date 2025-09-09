Halid Meşal kimdir, nerede?

Filistin-İsrail çatışmasının kilit aktörlerinden Halid Meşal, Hamas'ın siyasi yapısında uzun yıllar etkili bir rol üstlendi. 2024'te Hamas lideri Yahya Sinwar'ın öldürülmesi sonrası yeni liderlik iddialarıyla adı yeniden gündeme gelen Halid Meşal kimdir? merak edildi.

HALİD MEŞAL KİMDİR?

Filistin direnişinin sembol isimlerinden biri olan Halid Meşal, 28 Mayıs 1956'da Batı Şeria'nın Ramallah yakınlarındaki Silvad köyünde doğdu. 11 yaşında Altı Gün Savaşı sonrası 1967'de ailesiyle Kuveyt'e göç etti.

Burada lise yıllarında Müslüman Kardeşler'den etkilenerek cemiyete katıldı. 1978'de Kuveyt Üniversitesi Fizik bölümünden mezun oldu ve öğretmenlik yaptı. 1984'te Hamas'ın kuruluşunda rol aldı. 1996'da Siyasi Büro Başkanı seçildi ve 2017'ye kadar bu görevini sürdürdü.

Meşal, 2017'de başkanlığı İsmail Haniye'ye devretti. 2021'de dış ofis başkanı oldu ve Hamas vizyonunun yurt dışı bağlantılarını kurdu.

HALİD MEŞAL NEREDE?

Halid Meşal'in sürgün yılları Batı Şeria'dan Kuveyt'e, oradan Ürdün'e, Suriye'ye ve nihayetinde Katar'a uzandı. 1999’dan itibaren Doha’da ikamet etmeye başladı ve burayı Hamas'ın dış ofisinin merkezi haline getirdi.

2024 senesinde İsmail Haniye'nin öldürülmesinin ardından Meşal, Hamas içindeki en üst düzey yurt dışı lideri haline geldi.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından 3 Eylül 2024’te Meşal'e yönelik terör örgütüne destek suçlamaları içeren bir iddianame açıklanmıştı.