Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Halid Meşal kimdir, nerede?

Halid Meşal kimdir, nerede?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Halid Meşal kimdir, nerede?
Halid Meşal, Filistin, Hamas, Direniş, Terör, Kuveyt, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hamas'ın önde gelen isimlerinden Halid Meşal, Filistin direniş hareketinin önemli isimlerinden biri olarak uzun yıllardır uluslararası arenada dikkat çekiyor. 1956 doğumlu liderin hayatı ve biyografisi merak edilirken nerede yaşadığı araştırılıyor.

Filistin-İsrail çatışmasının kilit aktörlerinden Halid Meşal, Hamas'ın siyasi yapısında uzun yıllar etkili bir rol üstlendi. 2024'te Hamas lideri Yahya Sinwar'ın öldürülmesi sonrası yeni liderlik iddialarıyla adı yeniden gündeme gelen Halid Meşal kimdir? merak edildi.

HALİD MEŞAL KİMDİR?

Filistin direnişinin sembol isimlerinden biri olan Halid Meşal, 28 Mayıs 1956'da Batı Şeria'nın Ramallah yakınlarındaki Silvad köyünde doğdu. 11 yaşında Altı Gün Savaşı sonrası 1967'de ailesiyle Kuveyt'e göç etti.

Burada lise yıllarında Müslüman Kardeşler'den etkilenerek cemiyete katıldı. 1978'de Kuveyt Üniversitesi Fizik bölümünden mezun oldu ve öğretmenlik yaptı. 1984'te Hamas'ın kuruluşunda rol aldı. 1996'da Siyasi Büro Başkanı seçildi ve 2017'ye kadar bu görevini sürdürdü.

Meşal, 2017'de başkanlığı İsmail Haniye'ye devretti. 2021'de dış ofis başkanı oldu ve Hamas vizyonunun yurt dışı bağlantılarını kurdu.

Halid Meşal kimdir, nerede? - 1. Resim

HALİD MEŞAL NEREDE?

Halid Meşal'in sürgün yılları Batı Şeria'dan Kuveyt'e, oradan Ürdün'e, Suriye'ye ve nihayetinde Katar'a uzandı. 1999’dan itibaren Doha’da ikamet etmeye başladı ve burayı Hamas'ın dış ofisinin merkezi haline getirdi. 

2024 senesinde İsmail Haniye'nin öldürülmesinin ardından Meşal, Hamas içindeki en üst düzey yurt dışı lideri haline geldi.

Halid Meşal kimdir, nerede? - 2. Resim

ABD Adalet Bakanlığı tarafından 3 Eylül 2024’te Meşal'e yönelik terör örgütüne destek suçlamaları içeren bir iddianame açıklanmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hazine, iki tahvil ihalesiyle 79,6 milyar lira borçlandı2026 KPSS başvuruları ne zaman? Önlisans - Lisans KPSS sınav ve başvuru tarihleri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman? - HaberlerİŞKUR Gençlik Programı başvurusu ne zaman?Fransa'da hükümet neden düştü? - HaberlerFransa'da hükümet neden düştü?Meclis ne zaman açılacak? TBMM açılış tarihi 2025 - HaberlerMeclis ne zaman açılacak? TBMM açılış tarihi 2025KYK Yurt Time başvuruları ne zaman? 2025-2026 başvuru tarihi ve şartları gündemde! - HaberlerKYK Yurt Time başvuruları ne zaman? 2025-2026 başvuru tarihi ve şartları gündemde!Halil El Hayye kimdir? Hamas Lideri Halil El Hayye'nin hayatı ve biyografisi - HaberlerHalil El Hayye kimdir? Hamas Lideri Halil El Hayye'nin hayatı ve biyografisiNepal halkı Müslüman mı, Nepallilerin dini ne? - HaberlerNepal halkı Müslüman mı, Nepallilerin dini ne?
Sonraki Haber Yükleniyor...