Havalar Avrupa'yı fena çarptı! Ekonomik kayıp 13,4 milyar avro

Avrupa’da yılın 11 ayı sıcaklıklar ortalamanın üzerinde seyretti. Seller 1,6 milyon, fırtınalar 550 bin, orman yangınları ise 36 bin kişiyi etkiledi.

Avrupa Birliği’nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre, 2023 yılı Avrupa’da yangınlardan sellere olağan dışı hava olaylarının yaşandığı, yüksek ekonomik maliyetlere yol açan bir yıl oldu. 2023, Avrupa’da kayıtlara geçen “en sıcak” yıl olurken; sıcaklıklar, kaydedilen en sıcak eylül ayı da dâhil olmak üzere, yılın 11 ayı boyunca ortalamanın üzerinde seyretti. Geçen sene “aşırı sıcaklık stresinin” yaşandığı rekor sayıda gün kaydedilirken, bu günlerin sayısında Avrupa genelinde yıllar içerisinde süregelen artış eğilimine işaret edildi.

SICAKLIĞA BAĞLI ÖLÜMLER ARTTI

Sıcaklığa bağlı ölümler, son 20 yılda yaklaşık yüzde 30 arttı. Sıcaklıkların küresel ortalamanın yaklaşık 2 katı artmasıyla en hızlı ısınan kıta olan Avrupa’da kaydedilen “en sıcak 3 yıl” 2020’den bu yana, “en sıcak 10 yıl” 2007’den bu yana yaşandı. Geçen yıl, Avrupa’da 63 kişi fırtınalardan, 44 kişi sellerden ve 44 kişi de yangınlardan ötürü hayatını kaybetti.

ZARAR 13,4 MİLYAR AVROYU AŞTI

2023’te hava ve iklime bağlı ekonomik kayıpların 13,4 milyar avroyu aştığı tahmin edilirken, ekonomik kayıpların yüzde 81’i selden kaynaklanıyor. Seller, yaklaşık 1,6 milyon kişiyi, fırtınalar yaklaşık 550 bin kişiyi, orman yangınları ise 36 bin kişiyi etkiledi. Yunanistan’da “Avrupa’nın şimdiye kadar kaydedilen en büyük yangını” yaşandı.

Hollanda, Almanya’nın kuzeybatısı, Danimarka, Slovenya, Yunanistan’ın doğu ve orta bölümü, Türkiye’nin batısı, Rusya’nın güneybatısı ile Ukrayna’nın bazı kısımları yağışlı geçti. Eylülde Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye’de rekor düzeyde yağış ve sel yaşandı.