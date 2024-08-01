Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Heniyye nasıl öldürüldü? ABD basınının iddiası ortalığı karıştıracak

Heniyye nasıl öldürüldü? ABD basınının iddiası ortalığı karıştıracak

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Heniyye nasıl öldürüldü? ABD basınının iddiası ortalığı karıştıracak

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

The New York Times, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastının, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı binaya 2 ay önce yerleştirilen uzaktan kumandalı bir bomba ile gerçekleştirildiğini iddia etti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikast sonucu öldürülmesinin ardından “nasıl” sorusuna cevap bulunamadı. ABD merkezli The New York Times'ın ortaya attığı yeni iddiaya göre, suikast füze ile değil Heniyye'nin Tahran'da kaldığı binaya 2 ay önce yerleştirilen uzaktan kumandalı bir bomba ile gerçekleştirildi.

İSRAİL İSTİHBARATI BİLGİ VERMİŞ

Gazetenin 7'si Orta Doğulu ve 1 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, patlayıcı binaya gizlice sokuldu. Gazetenin haberinde, “İsrailli istihbarat yetkilileri, suikastın hemen ardından ABD ve diğer Batılı hükümetlere operasyonun detayları hakkında bilgi verdi” ifadeleri yer aldı.

Heniyye nasıl öldürüldü? ABD basınının iddiası ortalığı karıştıracak - 1. Resim

"FÜZE SALDIRISI DÜŞÜK İHTİMAL"

Haberde, adlarının açıklanmasını istemeyen bazı ABD'li yetkililerin suikasttan İsrail'in sorumlu olduğu değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı. Yetkililer, patlamanın camları kırdığı ve binanın duvarının bir kısmını yıktığı ancak binanın diğer kısımlarında çok az hasar olduğu tespitinde bulundu ve bunun da olayın bir füze saldırısı olma ihtimalini düşürdüğünü ifade etti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Isparta'da doğal gaz hattında sızma meydana geldi! Faciadan son anda dönüldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail Nasrallah'ın sağ kolunu öldürmüştü! Cenazede herkes aynı detaya takıldı - DünyaCenazede herkes aynı detaya takıldıDoha'ya defnedilecek olan Heniyye'nin cenazesi Katar'da - DünyaHeniyye'nin cenazesi Katar'da! Nereye defnedilecek?Nasrallah İsrail'i tehdit etti, Netanyahu 'hazırlıklıyız' diyerek cevap verdi - DünyaDünyayı kan gölüne çevirmeye devam edecekÇamaşır asarken örümcek ısırdı! Karnında kocaman bir delik oluştu - DünyaÇamaşır asarken örümcek ısırdı! Karnında kocaman bir delik oluştuHeniyye'nin ardından Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif'in öldürüldüğü iddia edildi - Dünyaİsrail 'öldürdük' dedi, Hamas yalanladı!Heniyye suikastından 'haberdar olmayan' Blinken iki tarafa da seslendi - DünyaBlinken İsrail ve Hamas'a çağrıda bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...