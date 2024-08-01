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Ankara'da esir takası... ABD'den Türkiye'ye özel teşekkür

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ankara&#039;da esir takası... ABD&#039;den Türkiye&#039;ye özel teşekkür

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Biden, Ankara'da MİT öncülüğünde Rusya ile yapılan esir takası nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.

MİT, 7 ayrı ülkenin cezaevinde bulunan 26 kişinin takas operasyonunu gerçekleştirdi. Ankara'daki takas operasyonu kapsamında, ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer olmak üzere 7 uçak ile Türkiye'ye nakledilen 2'si çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, 3 rehinenin de ABD'ye nakli sağlandı

Diyalog kanallarının kurulmasını MİT'in sağladığı operasyon, son yıllarda ABD, Rusya ve Almanya arasında gerçekleşen en geniş kapsamlı rehine değişimi olarak tarihe geçti. Bu kişiler arasında Rusya'da cezaevinde bulunan The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ile ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan, Belarus'ta cezaevinde olan Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yashin ve Almanya'da cezaevinde bulunan FSB subayı Vadim Krasikov gibi kamuoyunda adı sıkça duyulan isimler yer aldı.

MİT’in yönettiği takas operasyonuyla ilgili olarak ABD Başkanı Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye’ye teşekkür etti.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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