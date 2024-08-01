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MİT'in tarihi takas operasyonuyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama: Kilit ülke konumu güçleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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MİT&#039;in tarihi takas operasyonuyla ilgili AK Parti&#039;den ilk açıklama: Kilit ülke konumu güçleniyor

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da MİT tarafından ABD ve Rusya arasında gerçekleştirilen tarihi takas operasyonu ile ilgili açıklama yaptı. Çelik, "Türkiye bölge ve dünya barışı için kilit ülke olma konumunu güçlendirmektedir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD ve Rusya arasında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda Ankara'da rehine takası gerçekleştirilmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"TÜRKİYE, DÜNYANIN EN GÜVENİLİR ZEMİNİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin yürüttüğü çok taraflı ve barış odaklı diplomasinin sonuçlar üretmeye devam ettiğini belirten Çelik, “Türkiye bölge ve dünya barışı için kilit ülke olma konumunu güçlendirmektedir. Cumhurbaşkanımızın çok boyutlu siyasi yaklaşımı, Türkiye’nin diplomatik sorun çözme kapasitesini dünyanın en güvenilir zemini haline getirmiştir. Bölge ve dünya barışının tehlikede olduğu bir dönemde Türkiye’nin rolü çok daha önemli hale gelmiştir.

"BİR KEZ DAHA KAPASİTEMİZİ ORTAYA KOYDUK"

MİT Başkanlığımızın güçlü istihbarat diplomasisi sayesinde Ankara’da yedi ülkenin cezaevlerindeki 26 şahsın takası yapılmıştır. MİT Başkanlığımızın başarılı koordinasyonunda gerçekleşen bu sonuç, Türkiye’nin bir kere daha müzakere ve barış odaklı kapasitesini ortaya koymuştur” ifadelerini kullandı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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