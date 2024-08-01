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Ankara'da Rusya ile ABD arasında esir takası! Gazeteci Gershkovich'i serbest bırakılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Haber Merkezi / İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / Haber Merkezi / İhlas Haber Ajansı

Ankara tarihi bir gün yaşıyor! Rusya ve ABD arasında 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük esir takası gerçekleşiyor. Tarafların anlaşmasına göre, Rusya’da hapiste tutulan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich'in de dahil olduğu ABD'li ve Rus esirler bugün serbest bırakılacak. Esir takası Ankara’da Esenboğa Havalimanı'nda MİT koordinasyonuyla gerçekleşiyor.

Türkiye'de sıcak dakikalar yaşanıyor. Soğuk Savaş'tan bu yana en geniş çaplı mahkum takası bugün saat 19.00'da Ankara'da gerçekleşecek.

Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich'in de listede olduğu 30 kişilik takas listesinde sanatçılar, aktivistler ve Aleksey Navalni'nin eski üst düzey çalışanlarının da olduğu öğrenildi.

Esir takasının Ankara Esenboğa Havalimanı'nda MİT koordinasyonuyla gerçekleştirildiği edinilen bilgiler arasında.

Soğuk savaştan bu yana gerçekleşen en büyük esir takası ise 14 kişiyi kapsamıştı.

Ankara'da Rusya ile ABD arasında esir takası! Gazeteci Gershkovich'i serbest bırakılıyor - 4. Resim

WSJ MUHABİRİ GERSHKOVICH DE LİSTEDE

Rusya ile ABD arasında geniş kapsamlı esir takası konusunda anlaşmaya varıldı. ABD ve Rusya’nın yanı sıra Almanya, Slovenya, Belarus’u içeren anlaşma çerçevesinde Rusya’da hapiste tutulan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich’in de aralarında bulunduğu 3 ABD vatandaşı ve Rus esirlerin bugün serbest bırakılacağı ifade edildi.

Ankara'da Rusya ile ABD arasında esir takası! Gazeteci Gershkovich'i serbest bırakılıyor - 3. Resim
'Casusluk' suçlamasıyla hapse atılan ABD'li gazeteci Evan Gershkovich ve eski ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan

Üst düzey ABD’li bir yetkili, Gershkovich’in yanı sıra ABD'li deniz piyadesi Paul Whelan ve Rus-Amerikan radyo gazetecisi Alsu Kurmasheva'nın da Biden yönetimi tarafından kabul edilen anlaşma kapsamında serbest bırakılacağını doğruladı.

Anlaşma çerçevesinde 8’i Rus 24 kişinin serbest bırakılacağı kaydedilirken, aralarında Kremlin muhalifi İngiltere ve Rusya çifte vatandaşı Vladimir Kara-Murza, Rus muhalif Ilya Yashin ve insan hakları savunucusu Oleg Orlov’un da bulunduğu kaydedildi.

Ankara'da Rusya ile ABD arasında esir takası! Gazeteci Gershkovich'i serbest bırakılıyor - 1. Resim

Esir takası anlaşması için Ankara'ya gelen uçaklar Flight Radar sitesinde böyle görüntülendi.

Ankara'da Rusya ile ABD arasında esir takası! Gazeteci Gershkovich'i serbest bırakılıyor - 2. Resim

MİT KOORDİNASYONUNDA TAKAS

Esir takasının yerel saatle 19.00’da Ankara’da MİT koordinasyonunda gerçekleşeceği bildirildi.

Öte yandan, esir takasının Esenboğa Havalimanı'ndaki özel bir bölümde gerçekleşeceği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Haber Merkezi / İhlas Haber Ajansı
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