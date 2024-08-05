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Heniyye suikastının ardından Mossad casusu olduğu söylemişti! İran'dan komutan Karami açıklaması

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Heniyye suikastının ardından Mossad casusu olduğu söylemişti! İran&#039;dan komutan Karami açıklaması

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hamas lideri Heniyye'nin öldürülmesi bölgede tansiyonu yükseltti. Tahran'ın güvenlik zafiyeti gündeme gelirken, dün İran Polisi Özel Birimler Komutanı Karami’nin, Mossad adına casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklandığı belirtilmişti. Ancak İran bu iddiaları yalanlayarak Karami'nin işinin başında olduğunu duyurdu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, geçtiğimiz hafta İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğradı. Heniyye'nin ölümü dünyada büyük yankı uyandırırken, gözler İsrail'e çevrildi.

TUTUKLANDIĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

İsrail saldırıyı üstlenmese de Hamas ve İran'dan intikam saldırısı sinyalleri geldi. Öte yandan saldırının İran'da gerçekleşmesi ise ülkedeki güvenlik zafiyetini yeniden gündeme getirdi. Gelişmeler takip edilirken dün İran Polis Özel Kuvvetleri Komutanı Hasan Karami'nin Mossad adına casusluk yaptığı iddiasıyla Tahran'da tutuklandığı öne sürüldü.

Heniyye suikastının ardından Mossad casusu olduğu söylemişti! İran'dan komutan Karami açıklaması - 1. Resim

"KARAMİ İŞİNİN BAŞINDA" MESAJI

Ancak bugün İran'da Devrim Muhafızları Ordusu’na yakınlığıyla bilinen Tasnim Haber Ajansı, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını yazdı. Ajansın haberine göre, İran Polisi Özel Birimler Halkla İlişkiler Bölümü ile yapılan telefon görüşmesinde, bu iddiaların tamamen asılsız olduğu ve Hasan Karami’nin bu sabah iş yerine gelerek görevine devam ettiği bildirildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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